Google Chrome için gelişmiş güvenlik özellikleri geliyor

Google, son birkaç yıldır sıkça gündeme gelen 'internet güvenliği' konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde hizmetler için bazı güncellemeleri duyuran şirket, şimdi ise Chrome'da düzenlemeye gidiyor. Böylece web tarayıcıya uzantı eklemek isteyenlerin karşısına yeni uyarılar geliyor.
Google'ın Chrome için geçen sene duyurduğu
Enhanced Safe Browsing sistemi bu işin önemli bir parçasıydı. Bu da aslında Gelişmiş Güvenli Tarama anlamına geliyor.
Ne sağlıyor?
Chrome'da aktif edilen yeni özellik, uzantı mağazası üzerinden yüklenecek uzantılara karşı kullanıcıları uyarmaya başlıyor. Yani bir anlamda güvenliğin sorgulandığıuzantılarda kullanıcılara bazı bildirimler gösterilmeye başlanıyor.
Uyarı verilen uzantıları Chrome'a dahil edip etmemek kullanıcıya kalıyor. Yani uzantıları istenildiği gibi web tarayıcıya dahil etmek mümkün. Yüklemeengelleme gibi bir durum söz konusu değil.