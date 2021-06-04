Teknoloji Google Chrome için gelişmiş güvenlik özellikleri geliyor
İNTERNET

Google Chrome için gelişmiş güvenlik özellikleri geliyor

Google, geçtiğimiz sene duyurduğu Gelişmiş Güvenli Tarama sistemi kapsamında uzantılar için yeni bir düzenleme getiriyor. Böylece kullanıcılar sakıncalı olabilecek uzantıları web tarayıcıya dahil ederken uyarılıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Chrome için gelişmiş güvenlik özellikleri geliyor
Chrome

Google, son birkaç yıldır sıkça gündeme gelen 'internet güvenliği' konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde hizmetler için bazı güncellemeleri duyuran şirket, şimdi ise Chrome'da düzenlemeye gidiyor. Böylece web tarayıcıya uzantı eklemek isteyenlerin karşısına yeni uyarılar geliyor.

Google'ın Chrome için geçen sene duyurduğu

Enhanced Safe Browsing sistemi bu işin önemli bir parçasıydı. Bu da aslında Gelişmiş Güvenli Tarama anlamına geliyor.

Böylece Google Chrome çok daha gelişmiş güvenlik taraması özellikleriyle donatılıyor.
Böylece Google Chrome çok daha gelişmiş güvenlik taraması özellikleriyle donatılıyor.

Ne sağlıyor?

Chrome'da aktif edilen yeni özellik, uzantı mağazası üzerinden yüklenecek uzantılara karşı kullanıcıları uyarmaya başlıyor. Yani bir anlamda güvenliğin sorgulandığıuzantılarda kullanıcılara bazı bildirimler gösterilmeye başlanıyor.

Uyarı verilen uzantıları Chrome'a dahil edip etmemek kullanıcıya kalıyor. Yani uzantıları istenildiği gibi web tarayıcıya dahil etmek mümkün. Yüklemeengelleme gibi bir durum söz konusu değil.

Yeni Google Chrome kullanıcıların güvenliğini artıracak ek özellikler getiriyor
TEKNOLOJİ
Yeni Google Chrome kullanıcıların güvenliğini artıracak ek özellikler getiriyor

Chrome 90 ile kullanışlı bir bağlantı paylaşım özelliği geliyor
TEKNOLOJİ
Chrome 90 ile kullanışlı bir bağlantı paylaşım özelliği geliyor
Abone Ol Google News
Avcılarda korku dolu anlar

Avcılar'da korku dolu anlar

Gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü.
Yaş sınırı ve kaldırım yasağı getirildi

Yaş sınırı ve kaldırım yasağı getirildi

​İstanbul'da elektrikli scooter düzenlemesi.
Hidayet Karacaya bin 406 yıl ceza

Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl ceza

FETÖ'nün şike kumpası davasında karar açıklandı.

​Türk İHA'ları Libya'da bir ilki gerçekleştirdi

Bilim-2 gemisinden ilk sonuç.

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​MGK bildirisiyle İsrail'e net mesajlar veren Ankara, önemli bir adım attı.

​Rusya ticarette dolar kullanımına son vermek için adım atıyor.

Faz-2 çalışmaları için 4 binden fazla kişi gönüllü oldu.
Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

Kılıçdaroğlu hariç herkes aday

İsmi adaylık için geçenlerin sayısı artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.