Teknoloji Google Chrome sonunda canlı altyazı özelliği kazandı
İNTERNET

Google Chrome sonunda canlı altyazı özelliği kazandı

Daha önce Pixel akıllı telefonlarda sunulan canlı altyazı özelliği, sonunda Chrome'a da entegre edildi. Böylece ses ve video dosyaları oynatılırken aynı zamanda altyazılı biçimde görülebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Chrome
Google Chrome

Google, geçtiğimiz dönemlerde Pixel akıllı telefonlarda aktif ettiği canlı altyazı özelliğini şimdi de Chrome'a getiriyor. Bu sayede yapay zekâ desteğiyle birlikte ses ve video dosyaları otomatik şekilde canlı altyazıya dönüştürülüyor. Dolayısıyla işitmegüçlüğüçeken kullanıcılar bu sayede ses ya da videoları çok daha iyi anlayabiliyor.

Chrome'un canlı altyazı özelliği YouTube dahil olmak üzere her platformda çalışıyor.

Sağlıklı çalışıyor mu?

Chrome için aktif edilen canlı altyazı sistemi şu an için epey başarılı. Ancak zaman zaman yine de ufak tefek hatalarla karşılaşılabiliyor. Özellikle çok hızlı konuşulan ses ya da videolarda birtakım problemler olabiliyor. Ama bu hataların zaman içinde yapay zekâ desteğiyle ortadan kalkacağı aşikar.

Canlı altyazı özelliği bazı durumlarda videoları tamamen sessiz izlemek isteyenler için de fayda sağlıyor. Tüm platformlarda çalıştığını da ek olarak belirtmek gerekiyor. Şimdilik yalnızca İngilizceseçeneği destekleniyor olsa da çok yakında diğer dillere destek verilecek gibi görünüyor.

Ayarlar / Gelişmiş / Erişilebilirlik seçenekleri üzerinden Canlı Altyazı özelliği aktif edildiğinde işlem tamamlanıyor.

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