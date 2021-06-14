Google Chrome'da kısa web sitesi adresi devri sona eriyor

Google, Chrome'da kullanıcılardan gelen şikayetler dışında herhangi bir şey elde edemediği 1 yılı aşkın süredir devam eden testler sonrasında otomatik URL kısaltmasından vazgeçti.

Şirket yıllardır websayfalarını tarafından kullanılan genellikle karmaşık adresleri basitleştirmek ve hatta kaldırmak için çalışıyor. İlk kez 2014'te uzun URL'leri bir şekilde kısaltmak için çalışmalar yapan şirket, geçen yıl ise daha okunabilir URL'ler için kısaltmayı deneyeceğini duyurdu.

Google Chrome'un kısa URL sistemi tekrardan ortadan kalkıyor.

Bu denemelerde sonuçlar beklendiği gibi olmadı ve şirket tekrardan URL'lerin tam versiyonlarını göstermeye başladı. Şirket bu yöntemle kimlik avı saldırılarını da azaltmayı planlıyordu.

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