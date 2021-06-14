Teknoloji Google Chromeda kısa web sitesi adresi devri sona eriyor
İNTERNET

Google Chrome'da kısa web sitesi adresi devri sona eriyor

Google, 1 yılı aşkın süredir web sitesi adreslerini kısa şekilde gösteriyor. Şirket bu sistemle normal şartlarda kullanıcıları kimlik avı saldırılarına karşı korumak ve basit görünümle daha anlaşılabilir bir yapı sunmak istiyordu ama beklenen olmadı. Şimdi ise tekrardan eski sisteme geçiş yapılıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Chromeda kısa web sitesi adresi devri sona eriyor
Google Chrome

Google, Chrome'da kullanıcılardan gelen şikayetler dışında herhangi bir şey elde edemediği 1 yılı aşkın süredir devam eden testler sonrasında otomatik URL kısaltmasından vazgeçti.

Şirket yıllardır websayfalarını tarafından kullanılan genellikle karmaşık adresleri basitleştirmek ve hatta kaldırmak için çalışıyor. İlk kez 2014'te uzun URL'leri bir şekilde kısaltmak için çalışmalar yapan şirket, geçen yıl ise daha okunabilir URL'ler için kısaltmayı deneyeceğini duyurdu.

Google Chrome'un kısa URL sistemi tekrardan ortadan kalkıyor.
Google Chrome'un kısa URL sistemi tekrardan ortadan kalkıyor.

Bu denemelerde sonuçlar beklendiği gibi olmadı ve şirket tekrardan URL'lerin tam versiyonlarını göstermeye başladı. Şirket bu yöntemle kimlik avı saldırılarını da azaltmayı planlıyordu.

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