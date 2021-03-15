Google Chrome'un gizli modda kullanıcıları izlediğini iddia eden dava yine sonuçlanmadı

Geçtiğimiz yaz, Google Chrome'un 'gizli modda' bile kullanıcıları izlediğine ve veri topladığına yönelik bir dava açılmıştı. Aradan geçen süreçte Google çeşitli adımlar atmış ve web tarayıcının bu özelliğine yönelik çeşitli açıklamalar yapmış olsa da bugün gelinen noktada 5 milyar dolarlık tazminat davası aynı şekilde devam ediyor. Bu noktada Google'ın aslında hem Google Analytics hem de diğer birkaç Googleservisiyle kullanıcıları izlemeye devam ettiği belirtiliyor.

Chrome'da gizli sekme açıldığında konuyla alakalı detaylara yer veriliyor.

Hangi veriler toplanıyor?

Durum böyle olunca kullanıcılardan toplanan veriler de merak ediliyor. Bilgiler, tarayıcı geçmişi ve web etkinliklerini topladığı yönünde. Yargıç, bu bilgiler elde edilirken kullanıcıları bilgilendirmediği ve onay almadığını özellikle belirtiyor.

Şirket, mahkeme dosyasında şu notlara yer veriyor:

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Google, Chrome'daki gizli modun esasında görünmez anlamına gelmediğini özellikle belirtiyor. Buna ek olarak web siteleri ya da servis sağlayıcıların bilgileri görüntüleyebildiği de ifade ediliyor.

Chrome'da gizli sekme açan kullanıcıların karşısına üç maddelik bir liste çıkıyor.

- Chrome, göz atma geçmişinizi, çerezleri ve site verilerini veya formlara girilen bilgileri kaydetmez.

- İndirdiğiniz dosyalar ve oluşturduğunuz yer işaretleri tutulur.

- Etkinliğiniz ziyaret ettiğiniz web sitelerinden, işvereninizden veya okulunuzdan ya da internet servis sağlayıcınızdan gizlenmez.

Konuyla alakalı açıklama yapan Google sözcüsü Jose Castaneda ise şunları söylüyor:

Bu iddialara karşı kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Chrome'un gizli modu etkinliğiniz tarayıcı ya da cihaza kaydedilmeden internette gezinme sağlıyor. Her yeni gizli sekme göz atma geçmişiniz hakkında bilgi toplayabilir.

TEKNOLOJİ Yeni Google Chrome kullanıcıların güvenliğini artıracak ek özellikler getiriyor