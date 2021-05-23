Teknoloji Google Etkinlik Geçmişi artık şifreyle korunabiliyor
İNTERNET

Google Etkinlik Geçmişi artık şifreyle korunabiliyor

Google'ın Etkinliğim kısmında yer verdiği arama geçmişi, YouTube izleme geçmişi ve daha birçok hassas veri artık şifreyle koruma altına alınabiliyor. Bu sayede aynı bilgisayarı kullanan kişiler birbirlerinin etkinlik geçmişlerini görmemiş oluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Etkinlik Geçmişi artık şifreyle korunabiliyor
Google Etkinliğim

Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği artık her zamankinden çok daha önemli. Android telefonlar, Asistan özellikli bir hoparlör ve hatta Chrome gibi bir Googleuygulaması kullanıldığında etkinlik geçmişi şirket sunucularında saklanıyor ve Etkinliğim bölümünden çeşitli bilgiler görüntülenebiliyor.


Google'ın ek güvenlik katmanı, Etkinlik Geçmişi kısmını şifreyle korumayı sağlıyor.
Google'ın ek güvenlik katmanı, Etkinlik Geçmişi kısmını şifreyle korumayı sağlıyor.

Bu sistem aslında başta hangi Google servislerinin ne zaman kullanıldığını; hangi aramalar yapıldığını ya da YouTube'tan hangi videoların izlendiğini de kaydediyor. Tüm bu veriler gizli ve hassas olduğu gibi Google bunları yalnızca sizin erişebildiğinizden emin olmak için yeni bir güvenlik katmanı getiriyor: Parolayla koruma.

Google bu güvenlik katmanı başarılı bir şekilde aşıldığında kullanıcıyı doğrulamış oluyor. Aktif edildiğinde geçmişinizi göstermeden doğrulama yapmanızı istiyor.

Ekstra adım, özellikle aynı bilgisayarı birden çok kişinin kullandığı durumlarda büyük önem taşıyor. Düzenlemeleri Etkinlik Kontrol sistemi üzerinden gerçekleştirebilir ve ayrıntıları görebilirsiniz.

Yeni Google Chrome kullanıcıların güvenliğini artıracak ek özellikler getiriyor
TEKNOLOJİ
Yeni Google Chrome kullanıcıların güvenliğini artıracak ek özellikler getiriyor

Chrome 90 ile kullanışlı bir bağlantı paylaşım özelliği geliyor
TEKNOLOJİ
Chrome 90 ile kullanışlı bir bağlantı paylaşım özelliği geliyor
Abone Ol Google News
700 bin işçiyi ilgilendiriyor

700 bin işçiyi ilgilendiriyor

Kamu işçilerinin gözü bu zam pazarlığında.
Ne yapacağımızı bilmiyoruz

'Ne yapacağımızı bilmiyoruz'

​İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli evsiz kaldı.
Şaşmayan pusula: Akif Emre

Metrobüste 'saygısızlık yapıyorsun' kavgası.

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

​120 milyon doz aşı temini için yapılan anlaşmalar bilim insanlarını umutlandırdı.

CHP'li Özkan'dan 10 seçim kaybeden genel başkanı için iddialı açıklama.

​FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.