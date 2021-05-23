Google Etkinlik Geçmişi artık şifreyle korunabiliyor

Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği artık her zamankinden çok daha önemli. Android telefonlar, Asistan özellikli bir hoparlör ve hatta Chrome gibi bir Googleuygulaması kullanıldığında etkinlik geçmişi şirket sunucularında saklanıyor ve Etkinliğim bölümünden çeşitli bilgiler görüntülenebiliyor.





Google'ın ek güvenlik katmanı, Etkinlik Geçmişi kısmını şifreyle korumayı sağlıyor.

Bu sistem aslında başta hangi Google servislerinin ne zaman kullanıldığını; hangi aramalar yapıldığını ya da YouTube'tan hangi videoların izlendiğini de kaydediyor. Tüm bu veriler gizli ve hassas olduğu gibi Google bunları yalnızca sizin erişebildiğinizden emin olmak için yeni bir güvenlik katmanı getiriyor: Parolayla koruma.

Google bu güvenlik katmanı başarılı bir şekilde aşıldığında kullanıcıyı doğrulamış oluyor. Aktif edildiğinde geçmişinizi göstermeden doğrulama yapmanızı istiyor.

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Ekstra adım, özellikle aynı bilgisayarı birden çok kişinin kullandığı durumlarda büyük önem taşıyor. Düzenlemeleri Etkinlik Kontrol sistemi üzerinden gerçekleştirebilir ve ayrıntıları görebilirsiniz.

TEKNOLOJİ Yeni Google Chrome kullanıcıların güvenliğini artıracak ek özellikler getiriyor