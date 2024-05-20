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Teknoloji

Google Finlandiya'daki veri merkezine 1 milyar Euroluk yatırım kararı aldı

Google tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya'da bulunan veri merkezine istihdam, inovasyon ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla 1 milyar Euroluk yatırım yapılacağı duyuruldu.

20:37 - 20/05/2024 Pazartesi
AA
Google, söz konusu veri merkezine 2009 yılından bu yana 3,5 milyar Euro yatırım yaptı.
Google, söz konusu veri merkezine 2009 yılından bu yana 3,5 milyar Euro yatırım yaptı.

Google, Finlandiya'daki veri merkezinin genişletilmesine yönelik 1 milyar Euroluk yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Hamina kentindeki veri merkezinin genişletileceği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu veri merkezi kampüsünün genişletilmesine yönelik istihdam, inovasyon ve ekonomik faaliyeti desteklemek üzere 1 milyar Euroluk yatırım yapılacağı kaydedildi.

Google'un 2009'dan bu yana Hamina veri merkezine ve ilgili altyapısına 3,5 milyar Euro yatırım yaptığı belirtilen açıklamada, veri merkezinin o tarihten bu yana Finlandiya'daki yerel ekonomiye katkıda bulunduğu ve yeni yatırımla şirketin ülkedeki toplam yatırımını 4,5 milyar Euronun üzerine çıkacağı ifade edildi.

Finlandiya için yapay zeka ve dijital altyapıya yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, Hamina'daki tesiste 400 kişinin istihdam edildiği ve veri merkezi tamamen faaliyete geçtiğinde yaklaşık 100 kişiye daha istihdam sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, veri merkezindeki ısının bölgesel ısıtma için yeniden kullanılmasına yönelik de Haminan Energia ile yeni bir ortaklık yapıldığı aktarıldı.

Geri kazanılan ısının hacminin Hamina'nın bölgesel ısıtma ihtiyacının tahminen yüzde 80'ine denk geldiği belirtilen açıklamada, bunun büyük ölçüde fosil yakıta bağımlı olan bölgedeki evleri, okulları ve kamu hizmet binalarını ısıtmak için kullanılacağı kaydedildi.


#Google
#Finlandiya
#yatırım
#veri merkezi
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