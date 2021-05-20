Google fotoğraf ve videoları güvenli depolamak isteyenler için Kilitli Klasör özelliğini duyurdu

Google, Geliştiriciler Konferansı kapsamında bir dizi yenilik duyurdu. Bunlar arasında milyonlarca kişinin kullandığı Google Fotoğraflar için de çeşitli ayrıntılar var. Şirket, fotoğraf ya da videolarını ekstra güvenli şekilde depolamak isteyenler için 'Kilitli Klasör' adını verdiği sistemi duyurdu.

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIOpic.twitter.com/yGNoQ8vLdq

— Google (@Google) May 18, 2021

Bu klasöre dahil edilen medya dosyaları galeriden doğrudan aktarılmış oluyor. Yani aslına bakılırsa böylece galeriye girildiğinde bu fotoğraflar görünmüyor. Kilitli Klasör sistemi, bir PIN ya da parmak izi sensörüyle koruma sağlıyor.

Kilitli Klasör, PIN ya da parmak izi okuyucuyla fotoğraf ya da videoları güven altında tutmayı sağlıyor.

Her zaman olduğu gibi özelliğin ilk etapta Google Pixel'lere geleceği ve daha sonrasında tüm Android cihazlara yayılacağı biliniyor.

REKLAM

Bu arada Google, daha önce duyurduğu gibi Fotoğraflar hizmeti için sınırsız depolama seçeneğini ortadan kaldırıyor. Böylece 1 Haziran 2021'den itibaren yüksek kalite seçimi için ücretsiz depolama alanı seçmek mümkün olmayacak. Bunun için de gerekli önlemleri almakta yarar var.

TEKNOLOJİ Google Fotoğraflar'ın sınırsız depolama seçeneğini kaldırıyor

TEKNOLOJİ Google Fotoğraflar yakında 2D fotoğraflara 3D gösteren bir efekt ekleyecek