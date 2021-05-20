Teknoloji Google fotoğraf ve videoları güvenli depolamak isteyenler için Kilitli Klasör özelliğini duyurdu
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Google fotoğraf ve videoları güvenli depolamak isteyenler için Kilitli Klasör özelliğini duyurdu

Google, bu hafta düzenlediği Geliştiriciler Konferansı kapsamında Google Fotoğraflar için yepyeni bir özelliği duyurdu. Kilitli Klasör olarak isimlendirilen yeni sistem, fotoğraf ve medya dosyalarının PIN ya da parmak izi okuyucuyla güvende tutulmasını sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google fotoğraf ve videoları güvenli depolamak isteyenler için Kilitli Klasör özelliğini duyurdu
Google Fotoğraflar

Google, Geliştiriciler Konferansı kapsamında bir dizi yenilik duyurdu. Bunlar arasında milyonlarca kişinin kullandığı Google Fotoğraflar için de çeşitli ayrıntılar var. Şirket, fotoğraf ya da videolarını ekstra güvenli şekilde depolamak isteyenler için 'Kilitli Klasör' adını verdiği sistemi duyurdu.

Bu klasöre dahil edilen medya dosyaları galeriden doğrudan aktarılmış oluyor. Yani aslına bakılırsa böylece galeriye girildiğinde bu fotoğraflar görünmüyor. Kilitli Klasör sistemi, bir PIN ya da parmak izi sensörüyle koruma sağlıyor.

Kilitli Klasör, PIN ya da parmak izi okuyucuyla fotoğraf ya da videoları güven altında tutmayı sağlıyor.
Kilitli Klasör, PIN ya da parmak izi okuyucuyla fotoğraf ya da videoları güven altında tutmayı sağlıyor.

Her zaman olduğu gibi özelliğin ilk etapta Google Pixel'lere geleceği ve daha sonrasında tüm Android cihazlara yayılacağı biliniyor.

Bu arada Google, daha önce duyurduğu gibi Fotoğraflar hizmeti için sınırsız depolama seçeneğini ortadan kaldırıyor. Böylece 1 Haziran 2021'den itibaren yüksek kalite seçimi için ücretsiz depolama alanı seçmek mümkün olmayacak. Bunun için de gerekli önlemleri almakta yarar var.

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