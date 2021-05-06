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Teknoloji Google Fotoğrafların sınırsız depolama seçeneğini kaldırıyor
İNTERNET

Google Fotoğraflar'ın sınırsız depolama seçeneğini kaldırıyor

Google, daha önce duyurduğu gibi Fotoğraflar hizmeti için sınırsız depolama seçeneğini ortadan kaldırıyor. Böylece 1 Haziran 2021'den itibaren yüksek kalite seçimi için ücretsiz depolama alanı seçmek mümkün olmayacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Fotoğrafların sınırsız depolama seçeneğini kaldırıyor
Google Fotoğraflar

Google, geçtiğimiz sene Kasım ayında açıklama yapmış ve 1 Haziran 2021'den itibaren Fotoğraflar uygulamasında 'yüksek kalite' seçimi için artık ücretsiz depolama alanı sunulmayacağını duyurmuştu. Şirket bununla birlikte Google Fotoğraflar'daki ücretsiz depolama alanını 15 GB ile sınırlandıracağını açıklamıştı.

Tarihin dolmasına bir aydan kısa süre kala, Google kullanıcılara son hatırlatmalarını yapıyor. Böylece artık kullanıcılar yeni düzenleme sonrasında yüksek kaliteli fotoğraflarda 15GB'lık kotada depolayamayacak. Yani bu alan sadece düşük kaliteli fotoğraf ve video için geçerli olacak. Google, bu alanın kullanıcıların büyük bir çoğunluğuna yeterli geleceğini düşünüyor.

Daha yüksek kapasitede alana ihtiyacı olan kullanıcıların Google Oneprogramı kapsamında aylık 5.79 TL ödemeyle 100 GB'a yükseltmek mümkün oluyor. Ayrıca 200 GB, 2 TB, 10 TB, 20 TB ve 30 TB olmak üzere farklı depolama seçenekleri de mevcut.

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