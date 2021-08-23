Teknoloji Google Haritalar otoyol ve köprü ücretlerini göstermeye başlıyor
İNTERNET

Google Haritalar otoyol ve köprü ücretlerini göstermeye başlıyor

Google Haritalar, şu anda beta kapsamında 'ücretli yollarda' rakamları göstermeye başlıyor. Yani bu sayede köprü ya da otoyol geçişlerindeki ücretlendirme için ayrıca bir araştırma yapmaya gerek kalmıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Haritalar otoyol ve köprü ücretlerini göstermeye başlıyor
Google Haritalar

Google, Haritalar hizmetini herkes için daha kullanışlı hale getirmek adına çeşitli düzenlemeler yapıyor. Şu anda beta kapsamında testleri devam eden özellik, oluşturulan rota üzerindeki ücretli yolların fiyatlandırmalarını da gösteriyor.

Böylece köprü ya da otoyollardan geçişler öncesinde rakamlar doğrudan harita uygulamasından takip edilebiliyor. Yani ek olarak bir araştırma yapmaya gerek kalmıyor.

Google Haritalar bu özellik sayesinde ek bir araştırma yapmanın önüne geçmiş oluyor ve işleri kolaylaştırıyor.
Google Haritalar bu özellik sayesinde ek bir araştırma yapmanın önüne geçmiş oluyor ve işleri kolaylaştırıyor.

Google Haritalar şu anda hem genel haritada hem de rotalarda ücretli yolların varlığını tanımlıyor. Ancak önizleme programına kayıtlı üyeler an itibariyle otoyol ücretlerini de takip edebiliyor.

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