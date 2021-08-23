Google Haritalar otoyol ve köprü ücretlerini göstermeye başlıyor

Google, Haritalar hizmetini herkes için daha kullanışlı hale getirmek adına çeşitli düzenlemeler yapıyor. Şu anda beta kapsamında testleri devam eden özellik, oluşturulan rota üzerindeki ücretli yolların fiyatlandırmalarını da gösteriyor.

Böylece köprü ya da otoyollardan geçişler öncesinde rakamlar doğrudan harita uygulamasından takip edilebiliyor. Yani ek olarak bir araştırma yapmaya gerek kalmıyor.

Google Haritalar bu özellik sayesinde ek bir araştırma yapmanın önüne geçmiş oluyor ve işleri kolaylaştırıyor.

Google Haritalar şu anda hem genel haritada hem de rotalarda ücretli yolların varlığını tanımlıyor. Ancak önizleme programına kayıtlı üyeler an itibariyle otoyol ücretlerini de takip edebiliyor.

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