Google Haritalar'a yeni filtreleme seçenekleri geliyor

Google, geçen yıl Kasım'da yapılan açıklamayla birlikte 1 Haziran 2021'den itibaren Fotoğraflar için 'yüksek kalite' seçiminin artık ücretsiz depolama alanında sunulmayacağını duyurmuştu.

Verilen tarihin dolmasına kısa süre kala şirket çeşitli hatırlatmalar yapmaya devam ediyor. Tabii kullanıcılar Google One programı kapsamında aylık 5.79 TL ödemeyle birlikte depolama alanını 100 GB'a yükseltebiliyor. Ayrıca 200 GB, 2 TB, 10 TB, 20 TB ve 30 TB olmak üzere farklı opsiyonlar da mevcut.

Google Fotoğraflar'ın yeni filtreleme seçenekleri, kullanıcıların hızlıca selfie'lere, animasyonlara, ekran görüntülerine ya da hareketli fotoğraflara ulaşabilmesini sağlıyor.

Google Fotoğraflar için çeşitli düzenlemeler devam ediyor elbette. Hatta son olarak fotoğraf ve videoların bulunmasını kolaylaştıran filtreleme sistemi de test edilenler arasında. Kullanıcılar uygulama içinde belirli bir kişinin fotoğrafları arsında arama yaparken sonuçları farklı içerik formatlarıyla filtreleyebiliyor.

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Yeni bilgiler, içeriklerin favoriler; videolar, animasyonlar, ekran görüntüleri ya da arşiv gibi birçok farklı kategoride listelenebileceği yönünde. Şimdilik test aşamasındaki bu sistemin yakında kullanıcılara açılması bekleniyor. Evet; arama yaparak Google Fotoğraflar içindeki fotoğraf ya da videolara erişmek mümkün oluyor. Fakat bu sistem çok daha büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.

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