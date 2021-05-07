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Teknoloji Google iki adımlı doğrulamayı standart hale getiriyor
İNTERNET

Google iki adımlı doğrulamayı standart hale getiriyor

Google, Dünya Şifre Günü vesileyle yayınladığı blog gönderisinde iki adımlı doğrulama sistemine dair ayrıntıları paylaşıp bu özelliğin artık varsayılan hale geleceğini duyuruyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google iki adımlı doğrulamayı standart hale getiriyor
Google

Google, 6 Mayıs Dünya Şifre günü kapsamında yeni bir blog yazısı paylaşıp, güvenlik konusuna vurgular yaptı. Hatta iki aşamalı kimlik doğrulamanın varsayılan hale geleceğini de açıkladı. Böylece kullanıcıların gerektiği durumlarda e-posta ya da telefon numarasıyla doğrulama yapması gerekiyor.

Google, bu vesileyle 2 adımlı doğrulamayı varsayılan olarak sunmaya başlıyor.
Google, bu vesileyle 2 adımlı doğrulamayı varsayılan olarak sunmaya başlıyor.

Her ne kadar bu sistemin tam anlamıyla ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor olsa da şirket yaşanan sibersaldırılar nedeniyle güvenliğin üst düzeyde tutulması gerektiğinin altını çiziyor. Hatta konuyla alakalı olarak yapılan açıklama ise şu şekilde:

    Farkında olmasanız da şifreler internet güvenliği için en büyük tehditlerden biri. Çalınmaları kolay ve hatırlanması zor. Bunları yönetmek de epey sıkıcı. Pek çok kişi parolanın olabildiğince uzun ve karmaşık olması gerektiğine inanıyor. Ancak çoğu durumda bu aslında güvenlik riskini artırabilir. Karmaşık parolalar, kolaylık sağlaması açısından bunları birden fazla hesapta kullanmaya teşvik eder. Dünya Şifre Günü'nde şifre yönetimini halihazırda daha nasıl kolay hale ve güvenli hale getirdiğimizi paylaşıyoruz ve sürekli yenilediğimizden bir gün şifreye hiç ihtiyaç duymayacağınız bir geleceğe doğru adımlar atıyoruz.

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