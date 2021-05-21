Google ilk fiziksel mağazasını New York'ta açıyor

New York'taki mağazanın ardından diğer birçok farklı ülkede de fiziksel mağazaların açılması bekleniyor.

Google, bugün ilk fiziksel mağazasının yaz aylarında New York'ta açılacağını duyurdu. Yeni mağazada başta Pixel akıllı telefonlar, Nest akıllı ev cihazları, Fitbit giyilebilir ürünler, Pixelbook'lar ve daha fazlası sergilenecek. Müşteriler ayrıca Google'ın internet mağazalarından ürün sipariş edebilecek ve bunları fiziksel olarak mağazadan satın alabilecek.

Bu mağazada, Apple Store'larda da olduğu gibi çeşitli atölyeler de düzenlenecek. Yani aslında Google servisleriyle alakalı olarak birçok farklı eğitici / öğretici organizasyona yer verilecek.

Google ayrıca yeni mağazada müşterilerin donanımları denemesine izin verirken, mağaza açıldığında da COVID-19 salgını nedeniyle önlem almaya devam edecek. Bu önlemler müşteri sayısının azaltılması, mağazanın düzenli olarak temizlenmesi ve misafirlerin maske takmaları gibi bilinen detaylar yer alıyor.

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