Teknoloji Google ilk fiziksel mağazasını New Yorkta açıyor
İNTERNET

Google ilk fiziksel mağazasını New York'ta açıyor

Google, bu yaz ilk fiziksel mağazasını New York'ta açacağını duyurdu. Ürünlerin fiziksel olarak sergileneceği mağazada ayrıca Apple Store'lardaki gibi çeşitli atölyeler de düzenlenecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google ilk fiziksel mağazasını New Yorkta açıyor
New York'taki mağazanın ardından diğer birçok farklı ülkede de fiziksel mağazaların açılması bekleniyor.

Google, bugün ilk fiziksel mağazasının yaz aylarında New York'ta açılacağını duyurdu. Yeni mağazada başta Pixel akıllı telefonlar, Nest akıllı ev cihazları, Fitbit giyilebilir ürünler, Pixelbook'lar ve daha fazlası sergilenecek. Müşteriler ayrıca Google'ın internet mağazalarından ürün sipariş edebilecek ve bunları fiziksel olarak mağazadan satın alabilecek.

Bu mağazada, Apple Store'larda da olduğu gibi çeşitli atölyeler de düzenlenecek. Yani aslında Google servisleriyle alakalı olarak birçok farklı eğitici / öğretici organizasyona yer verilecek.

Google ayrıca yeni mağazada müşterilerin donanımları denemesine izin verirken, mağaza açıldığında da COVID-19 salgını nedeniyle önlem almaya devam edecek. Bu önlemler müşteri sayısının azaltılması, mağazanın düzenli olarak temizlenmesi ve misafirlerin maske takmaları gibi bilinen detaylar yer alıyor.

Google Play'de uygulama isimlerine yeni düzenlemeler geliyor
TEKNOLOJİ
Google Play'de uygulama isimlerine yeni düzenlemeler geliyor

Google, '2020'nin en iyi uygulama ve oyunları' listesini paylaştı
TEKNOLOJİ
Google, '2020'nin en iyi uygulama ve oyunları' listesini paylaştı

Microsoft, Android uygulamalarını bilgisayarda çalıştırmaya hazırlanıyor
TEKNOLOJİ
Microsoft, Android uygulamalarını bilgisayarda çalıştırmaya hazırlanıyor
Abone Ol Google News
12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

​Meteorolojiden bazı illere uyarı yapıldı.
Sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz

Sürdürülebilir olmasını
temenni ediyoruz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de ateşkes ilanına ilişkin açıklama
CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?

​Bakan Muş başvuru tarihini ve detayları açıkladı.

​İsrail polisi cuma namazı sonrası cemaate saldırdı.

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci Kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

​: Hedefleri tek atışta küle çeviriyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.