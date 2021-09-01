Teknoloji Google ofise dönüşleri Ocak 2022ye erteledi
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Google ofise dönüşleri Ocak 2022'ye erteledi

Google, yeni yapılan açıklamayla birlikte ofislere dönüşleri Ocak 2022'ye kadar ertelendiğini duyurdu. Ayrıca tekrardan yüz yüze çalışmaya başlayacak olan personellerin mutlaka aşı olması gerektiği de bildirildi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google ofise dönüşleri Ocak 2022ye erteledi
Google

Google, yüz yüze çalışma sürecini bir kez daha erteliyor. Şirket CEO'su Sundar Pichai, şirkete zorunlu dönüşü Ocak 2022'ye kadar ertelediğini duyurdu. Mevcut gönüllü program 10 Ocak'a kadar sürecek. Daha sonrasında ofis çalışanlarının zorunlu şekilde ofislere dönüş yapması gerekecek. Tabii bu noktada personellerin ofise dönüşü 30 gün önce şirket tarafından özel olarak bildirilecek.

Kararın en önemli sebeplerinden biri Delta varyantının ortaya çıkması ve vakaların artması.

Bu gecikmenin ve ertelemenin sebebi ise COVID-19vakalarının artmış olması. Pichai'ye göre, pandeminin kontrol altına alınması 'beklenenden daha uzun ve zorlu' oldu. Başka bir deyişle, virüsün delta varyantı aşı oranları ve değişen vaka seviyeleri gibi faktörler durumun netleşmesini engelledi.

Google her ne olursa olsun ofise dönen çalışanlara aşı olmalarını zorunlu kılıyor.

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