Google Play için ek güvenlik önlemleri geliyor

Apple, geçtiğimiz dönemlerde App Store için birtakım düzenlemeler yaparak yeni güvenlik mekanizması kurmuştu. Bu sayede elde edilen kişisel verilerin nasıl kullanılacağı bilgisi paylaşılıyordu.

Hatta uygulama mağazasındaki 1,8 milyonu aşkın uygulamanın bu kurallara uyması gerektiği de belirtilmişti. Apple ayrıca uygulama indirmeden önce gizlilik etiketlerinden bilgi almayı da öneriyordu. Şimdi ise benzer sistem Play Store için hayata geçiriliyor.

Böylece Google Play de App Store'dakine benzer şekilde ek güvenlik önlemleri kazanmış oluyor.

Google Play'de de benzer bir mekanizma kuruluyor.

Google'ın hayata geçirdiği yeni sistem, App Store'daki gibi uygulamalar ve topladığı veriler hakkında çok daha fazla bilgi veriyor. Böylece Play Store'da 'Gizlilik' bölümüne girildiği anda konum verisine, fotoğraflara, rehbere ya da diğer birimlere erişimin nasıl sağlanacağı bilgisi veriliyor.

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Ayrıca uygulama geliştiricilerin güvenlik önlemleri de bu sisteme dahil ediliyor. Yani aslında uygulamaların veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü işleme dair bilgi gösteriliyor.

TEKNOLOJİ Google Play'de uygulama isimlerine yeni düzenlemeler geliyor