Google Play'de uygulama isimlerine yeni düzenlemeler geliyor

Google, zararlı uygulamaları ortadan kaldırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz dönemlerde geliştiricileri dahasıkı bir denetimden geçirecek düzenlemeler yaptığını duyurmuştu. Bu kez de uygulama mağazasını belirli düzeyde optimize etmeye odaklanıyor. Böylece yanıltıcı uygulama isimlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Uygulamaların özelliklerini ve işlevlerini gösteren açıklama ekranı, artık çok daha derli toplu şekilde sunuluyor. Kurallar arasında büyük küçükharfler ve emoji kullanımı da yer alıyor.

Yeni getirilen kurallar yılın ikinci yarısında hayata geçecek. Bu tarihten sonra yanıltıcıuygulamaisimlerinde daha titiz davranılacak. Asıl amaç, bu isimler nedeniyle kullanıcıların zararlı ya da yanıltıcı uygulamaları indirmelerini engellemek.

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