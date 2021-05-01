Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Google Playde uygulama isimlerine yeni düzenlemeler geliyor
İNTERNET

Google Play'de uygulama isimlerine yeni düzenlemeler geliyor

Google, Play Store'da kullanıcıları yanıltan isimlerle yer alan uygulamalara çeşitli düzenlemeler getiriyor. Bunlar arasında ilk sırada büyük - küçük harf düzeni ve emoji kullanımı geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Playde uygulama isimlerine yeni düzenlemeler geliyor
Play Store

Google, zararlı uygulamaları ortadan kaldırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Şirket geçtiğimiz dönemlerde geliştiricileri dahasıkı bir denetimden geçirecek düzenlemeler yaptığını duyurmuştu. Bu kez de uygulama mağazasını belirli düzeyde optimize etmeye odaklanıyor. Böylece yanıltıcı uygulama isimlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Uygulamaların özelliklerini ve işlevlerini gösteren açıklama ekranı, artık çok daha derli toplu şekilde sunuluyor. Kurallar arasında büyük küçükharfler ve emoji kullanımı da yer alıyor.

Yeni getirilen kurallar yılın ikinci yarısında hayata geçecek. Bu tarihten sonra yanıltıcıuygulamaisimlerinde daha titiz davranılacak. Asıl amaç, bu isimler nedeniyle kullanıcıların zararlı ya da yanıltıcı uygulamaları indirmelerini engellemek.

Google, '2020'nin en iyi uygulama ve oyunları' listesini paylaştı
TEKNOLOJİ
Google, '2020'nin en iyi uygulama ve oyunları' listesini paylaştı

Microsoft, Android uygulamalarını bilgisayarda çalıştırmaya hazırlanıyor
TEKNOLOJİ
Microsoft, Android uygulamalarını bilgisayarda çalıştırmaya hazırlanıyor
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.