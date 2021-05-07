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Teknoloji Google Playdeki gizlilik seçenekleri yenileniyor
İNTERNET

Google Play'deki gizlilik seçenekleri yenileniyor

Google, uygulama ve uygulama marketini güncelleyerek gizlilik seçeneklerini artırıyor. Apple'ın açtığı yoldan ilerleyen şirket, geliştiriciler için de birtakım zorunluluklar getiriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Playdeki gizlilik seçenekleri yenileniyor
Google Play

Şirketlerin gizlilik hamleleri artmaya devam ediyor. Apple, iOS14.5 güncellemesiyle birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı sistemini duyururken kullanıcılara uygulama gizliliği hakkında daha fazla bilgi vermeye başladı.

Bugün gelinen noktada ise Google'ın da Android için benzer bir yapı kurmaya çalıştığı söyleniyor. Hatta Google Play'de uygulamaların Gizlilik kartı altında kullanıcılardan istenen veriler ve toplanan bilgilerin artık özellikle yer alması gerektiği vurgulanıyor.

Bununla alakalı bir çalışma takvimi planlayan Google, ilk etapta geliştiriciler için ayrıntılı bir rehber paylaşacak. Daha sonrasında süreç gizlilikpolitikalarının güncellenmesi şeklinde devam edilecek. Yıl sonuna gelindiğinde ise artık Google Play'de geliştiricilerin gizlilik bilgilerine ayrıntılı şekilde yer vermeleri gerekecek.

Bu bilgilerin GooglePlay'de yer alıyor olması, kullanıcıların detayları rahatça görmesini sağlayacak.

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