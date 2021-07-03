Teknoloji Google Playdeki zararlı uygulama temizliği devam ediyor
İNTERNET

Google Play'deki zararlı uygulama temizliği devam ediyor

Android uygulama mağazası Google Play'de zaman zaman geniş çaplı temizlik operasyonu yapılıyor. Böylece kullanıcıların güvenliğini tehdit eden uygulamalar silinmeye devam ediyor. Ücretsiz ve masum olarak görülen birçok farklı uygulama aslında reklamları kapatma bahanesiyle kullanıcı verilerini ele geçiriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Playdeki zararlı uygulama temizliği devam ediyor
Google Play

Google, zaman zaman Google Play için yaptığı temizlik operasyonlarıyla birlikte güvenliği sorgulanan uygulamaları ortadan kaldırıyor. Özellikle ücretsiz olarak sunulan fakat içinde bir dizi takibe dayalı reklam barındıran uygulamalar kullanıcıları tehdit ediyor.

Kullanıcıların kimlik bilgileri çalınıyor.

Dolandırıcıların bununla alakalı aslında çok fazla çözümü var. Ancak en fazla kullanılan yöntem genellikle Facebook hesaplarıyla giriş yapılması ve uygulama içi reklamların devre dışı bırakılması. Dolayısıyla bu aşamadan sonra Facebook giriş formu doldurulurken aynı zamanda kimlik bilgileri de paylaşılmış oluyor. Sonuç olarak kullanıcı verileri saldırganların eline geçiyor.

Özellikle telefonu hızlandırma; çöp temizleme, sağlık takibi yapma, kilit özelliklerini kullanma ya da burç yorumları alma gibi görevleri yerine getiren uygulamalarda bu problemler meydana geliyor. Son olarak toplamda 9 uygulama Google Play'den silinmiş durumda. Birkaçının ismi ise şu şekilde: PIP Phoıto, Daily, Lockit Master, Inwell, Horocope Pi.

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