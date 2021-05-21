Google RSS okuyucuyu doğrudan Chrome'a entegre etmeye hazırlanıyor

Birçok kullanıcı zaman zaman Google'ın emektar RSS okuyucusu Google Reader'ı arıyor. Evet; Feedly başta olmak üzere bu işi gerçekleştiren ücretsiz ve başarılı çok sayıda alternatif var. Fakat şirket işte tam da bu noktada yeni bir çözüm geliştirmeye odaklanıyor. Google yakında RSS okuyucu sistemini doğrudan Chrome'a entegreetmeye odaklanıyor.

Chrome için test edilen RSS özelliğinin yakın zamanda web tarayıcıya eklenmesi bekleniyor.

RSSFollow olarak isimlendirilen eklenti, kullanıcıların doğrudan Chrome'da favori sitelerindeki beslemelere abone olmalarına ve bunları takip etmelerine imkan tanıyacak. Güncellemeler, tarayıcının yeni sekmelerinde yeni bir Takip Edilen bölümünde görüntülenecek.

Google, özelliğin ilk olarak ChromeCanary'de 'gelecek haftalarda' test edileceğini belirtiyor. Şimdilik bu testler yalnızca ABD ile sınırlı. Ancak testler tamamlandıktan sonra tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

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