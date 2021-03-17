Teknoloji Google uygulama boyutlarını azaltmak için yeni bir yöntem test ediyor
İNTERNET

Google uygulama boyutlarını azaltmak için yeni bir yöntem test ediyor

Google, Android tarafında uygulama boyutlarını düşürmek için 'uygulama yükleme optimizasyonu' adını verdiği yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Böylece asıl amaç depolama tasarrufuyla birlikte uygulamaların da çok daha hızlı yüklenmesini sağlamak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Play
Google Play

Apple ve Google her ne kadar ürettikleri akıllı telefonlarda yüksek kapasitelere yer veriyor olsalar da uygulama boyutlarını düşürme konusunda kararlılar. Yani aslına bakılırsa iki şirket de çeşitli düzenlemelerle boyutları minimuma çekmek istiyor. Bu kapsamda Google, 'uygulama yükleme optimizasyonu' olarak geçen yeni bir özelliği test ediyor.

Yeni özelliğin ne zaman hayata geçeceği ise belli değil.

Uygulama yükleme optimizasyonu ne anlama geliyor?

Şu anda Android tarafında test aşamasındaki bu özellik, kullanıcıların uygulamada daha çok hangi alanlara tıkladığını analiz ederek bir ölçüm gerçekleştiriyor. Kullanıcılara dair verilere hiçbir şekilde erişmediği söylenen bu sistem, ölçüm gerçekleştirdikten sonra uygulamalarda aslında hangi bölümlerin daha fazla kullanıldığını net bir biçimde ortaya çıkarıyor.

Bu da ilerleyen süreçte uygulamalarda yalnızca belirli özelliklerin yüklenebileceği anlamına geliyor. Mesela Instagram'da daha çok Akışkısmını takip eden kullanıcıların karşısına Keşfet bölümünün yer almadığı salt bir uygulama arayüzünün çıkması hedefleniyor. Amaç, uygulamaları parça parça yükleyerek boyutlarını düşürmek.

Yeni özelliğin sağladığı avantajlar 3 ana başlık altında toplanıyor:

    - Google Play'den uygulamaların kurulumunu hızlandırmak.
    - Uygulamaları açmak ve çalıştırmak için gereken süreyi azaltmak.
    - Cihazın işlemcisi, pili ya da depolama alanı üzerindeki yükü azaltmak.

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