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Teknoloji

Google'a kullanıcı gizliliğinin ihlali davası: 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Amerikan teknoloji şirketi Google, kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, 5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Dava, 2020'de Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından Google çerezlerinin, kullanıcıların Chrome'da gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile internette gezinme faaliyetlerini izlemeye devam ettiği iddiasıyla açılmıştı.

10:29 - 29/12/2023 Cuma
AA
Google
Google

BBC'nin haberine göre, Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Google'ın kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Mahkeme Başkanı Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Google'ın davacılarla 5 milyar dolar tazminat ödenmesinde uzlaşmaya vardığını açıkladı.

Dava, 2020'de Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından Google çerezlerinin, kullanıcıların Chrome'da gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile internette gezinme faaliyetlerini izlemeye devam ettiği iddiasıyla açılmıştı.

Öte yandan, Google Sözcüsü Jose Castaneda, söz konusu iddiaları reddederken yasal yollarla kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını kaydetmişti.

Castaneda, Chrome'daki gizli modun tarayıcı veya cihaza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunduğuna ancak her yeni gizli sekme açıldığında ise web sitelerinin tarama faaliyetleri hakkında bilgi toplayabildiğini savunmuştu.

Hakim Rogers, Google'ın geçen yıl davanın iptali yönündeki başvurusunu reddetmişti.

Google, aralık başında da Android uygulama mağazası Google Play Store'a karşı rekabeti bastırdığı suçlamasıyla hakkında açılan antitröst davasında, 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

#Google
#Tazminat
#Kaliforniya
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