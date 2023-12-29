Google'a kullanıcı gizliliğinin ihlali davası: 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD menşeli teknoloji şirketi Google'a kendi ülkesinde ceza kesildi. ABD'de federal mahkemede, bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Google'ın 338,7 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Google sözcüsü ise şirketin karara itiraz edeceğini belirtti.