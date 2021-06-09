Teknoloji Googledan önemli hamle Android tarafında arama motoru seçeneği genişliyor
İNTERNET

Google'dan önemli hamle: Android tarafında arama motoru seçeneği genişliyor

Google, yeni aldığı kararla birlikte Android tarafında arama motoru seçeneklerinin kapsam alanını önemli oranda genişletiyor. Böylece kullanıcılar artık seçim yaparken ekranda arama sağlayıcılarıyla ilgili yeni ek seçenekler de geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Googledan önemli hamle: Android tarafında arama motoru seçeneği genişliyor
Google

Google, rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle pek çok farklı konuda eleştiriliyor. Bunlardan biri de Android web tarayıcısındaki varsayılan arama motoru... Bu noktada şirket aldığı yeni kararla birlikte Avrupa Birliği ülkelerindeki en popüler arama motorlarının ekranın üst bölümünde listeleneceğini belirtiyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Google Direktörü Oliver Bethell ise şunları söylüyor:

    Artık seçim yapılan ekran bölümünde uygun arama sağlayıcıları için katılım sunan çeşitli düzenlemeler gerçekleştiriyoruz.

Avrupa Komisyonu, 2018'deki tekelleşme nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde şirkete 4.25 milyar euro ceza da kesmişti.

Google normal şartlarda Avrupa Birliğiülkelerinde 2019'dan bu yana arama motoru konusunda kullanıcıların seçimlerini göstermek adına ücret ödüyordu.

Google Arama yeni bir klavye kısayoluyla güncellendi
TEKNOLOJİ
Google Arama yeni bir klavye kısayoluyla güncellendi
Abone Ol Google News
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özerin evinde icra işlemi yapılacak

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi yapılacak
Kırgız Cumhurbaşkanı Ankarada

Kırgız Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı.
Dualarla yad edildi

Dualarla yad edildi

​Aybüke öğretmen şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı.

​Milli Muharip Uçağı Ankara'daki fuarda sergileniyor.

​Bakan Muş duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor

​AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar.

​Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli gelişme.

​Doğal gazda 2022 ve sonrası için heyecanlandıran açıklama

Haliç'te köpek balığı

Haliç'te köpek balığı

​İki metrelik köpek balığı misinayı koparıp kaçtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.