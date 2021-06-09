Google'dan önemli hamle: Android tarafında arama motoru seçeneği genişliyor

Google, rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle pek çok farklı konuda eleştiriliyor. Bunlardan biri de Android web tarayıcısındaki varsayılan arama motoru... Bu noktada şirket aldığı yeni kararla birlikte Avrupa Birliği ülkelerindeki en popüler arama motorlarının ekranın üst bölümünde listeleneceğini belirtiyor.
Konuyla alakalı açıklama yapan Google Direktörü Oliver Bethell ise şunları söylüyor:
- Artık seçim yapılan ekran bölümünde uygun arama sağlayıcıları için katılım sunan çeşitli düzenlemeler gerçekleştiriyoruz.
Avrupa Komisyonu, 2018'deki tekelleşme nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde şirkete 4.25 milyar euro ceza da kesmişti.
Google normal şartlarda Avrupa Birliğiülkelerinde 2019'dan bu yana arama motoru konusunda kullanıcıların seçimlerini göstermek adına ücret ödüyordu.