Google'dan yeni güvenlik hamlesi: Android uygulamaları için ek çözümler geliyor

Google, epey uzunca bir süredir Geliştirici Program Politikası'nda çeşitli düzenlemelere gidiyor. Kullanıcıların güvenliğini artıran bu tip değişikliklerin, önümüzdeki süreçte etkisini daha net göstereceği kuşkusuz. Son olarak üzerinde çalışılan teknoloji ise Android tarafında önlemler getiriyor.

Google Play Console'dan yapılan paylaşım aslında durumu net bir biçimde özetliyor. Böylece yüklü herhangi bir Android uygulaması, listedekidiğerAndroiduygulamalarının hangi verilere eriştiğini kesinlikle göremiyor. Bu da doğal olarak ekstra bir güvenlik anlamına geliyor.

Böylece artık 5 Mayıs'tan itibaren hayata geçecek olan bu sistem, uygulamalar ve izinler konusunda yaşanan problemleri ortadan kaldırması bekleniyor. Özellikle son yıllarda verilerin kötüye kullanılması durumu çok sık meydana geliyor. Yani aslında atılan bu yeni adım Android'in güvenliğine ek bir katkı sağlamış oluyor.

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