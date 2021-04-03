Teknoloji Googledan yeni güvenlik hamlesi Android uygulamaları için ek çözümler geliyor
İNTERNET

Google'dan yeni güvenlik hamlesi: Android uygulamaları için ek çözümler geliyor

Google, Android tarafında güvenliği artırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin son olarak geliştirdiği özellik, standart herhangi bir uygulamanın diğer uygulama verilerine erişeceğini kimse görmüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Googledan yeni güvenlik hamlesi: Android uygulamaları için ek çözümler geliyor
Android

Google, epey uzunca bir süredir Geliştirici Program Politikası'nda çeşitli düzenlemelere gidiyor. Kullanıcıların güvenliğini artıran bu tip değişikliklerin, önümüzdeki süreçte etkisini daha net göstereceği kuşkusuz. Son olarak üzerinde çalışılan teknoloji ise Android tarafında önlemler getiriyor.

Google Play Console'dan yapılan paylaşım aslında durumu net bir biçimde özetliyor. Böylece yüklü herhangi bir Android uygulaması, listedekidiğerAndroiduygulamalarının hangi verilere eriştiğini kesinlikle göremiyor. Bu da doğal olarak ekstra bir güvenlik anlamına geliyor.

Böylece artık 5 Mayıs'tan itibaren hayata geçecek olan bu sistem, uygulamalar ve izinler konusunda yaşanan problemleri ortadan kaldırması bekleniyor. Özellikle son yıllarda verilerin kötüye kullanılması durumu çok sık meydana geliyor. Yani aslında atılan bu yeni adım Android'in güvenliğine ek bir katkı sağlamış oluyor.

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