Teknoloji Güneş fırtınası dünyayı vuracak Cep telefonu sinyallerini etkileyebilir
BİLİM

Güneş fırtınası dünyayı vuracak: Cep telefonu sinyallerini etkileyebilir

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Fırtına nedeniyle GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

Haber Merkezi AA
​​​​​Güneş fırtınası dünyayı vuracak: Cep telefonu sinyallerini etkileyebilir
Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.

Hindustan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratması bekleniyor.

Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.

Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uyduları doğrudan etkilenebilecek.

Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

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