Güvenli Instagram kullanımı için yapılması gerekenler: Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı

Dijital İmparatorluklar Çağı: 3. Dünya Savaşı

ABD seçimlerinden sonra yayınlanan bölümde Dijital İmparatorluklar Çağı başlıyor demiştik. Bu yıl başında yaşananlar o bölümde anlattıklarımızı doğruladı. Trump ile 'sosyal medya' şirketlerinin yaşadığı gerginlik bu kurumların nasıl büyük bir güce ulaştığının kanıtı.Peki giderek güçlenen bu yapılara karşı önlemi almakta geciktik mi yoksa şu an önlem almanın tam sırası mı? #22.yüzyılda bu hafta Dijital İmparatorluklar Çağı'nda 2. perdeyi ele aldık.