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Teknoloji Güvenlik hatalarını ortadan kaldıran iOS 1451 güncellemesi yayınlandı
İNTERNET

Güvenlik hatalarını ortadan kaldıran iOS 14.5.1 güncellemesi yayınlandı

Apple, genel hata düzeltmelerinin yanı sıra Safari WebKit tarafında yaşanan problemleri de ortadan kaldıran yeni bir iOS güncellemesi yayınlandı. Kullanıcıların çeşitli sorunlar yaşamamak için güncellemeyi mutlaka yapması isteniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Güvenlik hatalarını ortadan kaldıran iOS 14.5.1 güncellemesi yayınlandı
iOS

Apple, geçen hafta tüm kullanıcılar için iOS 14.5 ve iPadOS14.5 sürümlerini aktif etti. Aynı zamanda mobil işletim sistemine ek olarak masaüstü tarafında da macOS 11.3 güncellemeleri yayınlandı. Fakat son olarak güvenlik tarafında bir dizi önemli yenilik getiren ara sürümler iOS 14.5.1, iPad 14.5.1 ve macOS 11.3.1 sürümleri de yayınlandı.

Yeni iOS güncellemesi genel olarak hata düzeltmelerinin yanı sıra WebKit'ten kaynaklanan sorunları da ortadan kaldırıyor.
Yeni iOS güncellemesi genel olarak hata düzeltmelerinin yanı sıra WebKit'ten kaynaklanan sorunları da ortadan kaldırıyor.

Apple, geçtiğimiz dönemlerde internet tarayıcısı Safari'ninWebKit sisteminde birtakım hatalar bulmuştu. Bu hatalar, mobil cihazlar ya da bilgisayarlarda doğrudan gizli olarak bazı kodların çalıştırılmasına izin veriyor. Yani aslında bir anlamda güvenlik zafiyeti doğuruyor.

Dolayısıyla kullanıcıların bu arada güncellemeleri mutlak suretle yüklemesi gerektiği belirtiliyor.

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