Güvenlik uzmanları uyarıyor: Sahte Windows 11 dosyaları kullanıcılar için büyük tehdit oluşturuyor

Microsoft, geçtiğimiz ay yeni işletim sistemiWindows 11'i tanıttı. Her ne kadar final sürüm yayınlanmamış olsa da birçok kullanıcı Insider paketleriyle birlikte eski sürümleri yüklemeye başladı bile. Ancak bu noktada çok dikkatli olmakta yarar var. Zira birçok kişi, internetteki sahte Windows 11 kurulum dosyalarını indiriyor.

Konuyla alakalı bir analiz gerçekleştiren güvenlik şirketi Kaspersky Lab, 1,75 GB boyutundaki 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe isimli dosyanın problemli olduğunu özellikle belirtiyor.

Sahte Windows 11 dosyaları, kullanıcılar için büyük tehdit oluşturuyor.

Sahte Windows 11 dosyası çalıştırıldığında neler oluyor?

Sahte Windows 11 dosyası çalıştırıldığı anda bilgisayar ekranında yükleme arayüzüne benzeyen bir görsel çıkıyor. Daha sonrasında ise bilgilendirme ve çeşitli rehberlerin ardından kurulum için adımların takip edilmesi gerektiği belirtiliyor. İşleme devam edildiğinde ise sistem bir dizi zararlı uygulamayla kaplanıyor. Bunlar arasında reklamyazılımları ve truvaatları bile yer alıyor.

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Kullanıcılara yapılan uyarı ise gayet net: Windows Insider programına kayıt olan kişilerin mutlaka Windows 11 dosyasını doğrudan Microsoft web sayfasından indirmesi gerekiyor.

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