Honor'un giyilebilir teknoloji ürünleri Türkiye'de satışa çıktı

Honor, akıllı telefon pazarında yerini giderek sağlamlaştırırken şimdi de giyilebilir teknolojik ürünlerini satışa çıkardı. Akıllı saatten kablosuz kulaklığa kadar skalası çok geniş olan ürünler Türkiye'de satışa çıktı.

Honor, kablosuz kulaklıktan akıllı saat ve bilekliklere uzanan giyilebilir teknoloji ürünlerini Türkiye'de satışa çıkardı.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, kısa süre önce tanıttığı aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklığı Magic Earbuds, akıllı saat kategorisinde Honor MagicWatch 2 ve akıllı bilekliği Band 5'i Türkiye'deki müşterilerinin kullanımına açtı.

TEKNOLOJİ Honor kablosuz kulaklık 5 farklı avantajla geldi

Honor Band 5

Akıllı bileklik kategorisine Honor Band 5 ile girmişti

Verilen bilgiye göre, bir akıllı telefonun ekosistem entegrasyonunu, sekiz ek ürün kategorisini ve geniş bir üçüncü parti bağlı cihazlar yelpazesini ifade eden yeni "1 8 N" IoT stratejisi kapsamında geçtiğimiz dönem akıllı ekosistem ürünlerini tanıtan Honor, giyilebilir teknolojiler konusunda da gençler için ilk akla gelen teknoloji markası olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Honor Magic Watch 2

İlk olarak 2019 yılında Honor Band 5 ile akıllı bileklik kategorisine hızlı bir giriş yapan marka, bu yılın başında satışa sunduğu Honor MagicWatch 2 ile de akıllı saat meraklılarının ilgisini çekerek iyi bir satış grafiği yakaladı.

Geçtiğimiz günlerde aktif gürültü engelleme özelliği olan ilk kablosuz akıllı kulaklığı Honor Magic Earbuds'ı Türkiye pazarına tanıtan Honor, hayatı kolaylaştıran giyilebilir teknolojileri herkese uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.