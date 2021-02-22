Teknoloji Huawei akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltıyor
MOBİL

Huawei akıllı telefon üretimini yüzde 60 azaltıyor

Huawei, ABD ambargosu nedeniyle akıllı telefon üretimini önemli oranda azaltıyor. Son olarak ortaya çıkan raporlar, geçen sene 189 milyon adet civarında olan üretim adedinin 70 ila 80 milyon adede düşmesi bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei
Huawei

ABD'nin ambargoları karşısında çözüm üretmeye çalışan Huawei, bu konuda yaklaşık 1,5 senedir yeni adımlar atıyor. Fakat ne yazık ki beklenen sonuçları alamıyor. Bugün gelinen noktada ise Çinli üretici akıllı telefon üretimini yüzde 60 oranında azaltmayı planlıyor. Bu çok ama çok yüksek bir oran.

Telefon üretimi 189 milyondan 70 - 80 milyon adede düşürülüyor

Mobil ürünlere yönelik güvenilir haberleriyle bilinen Nikkei Asia, Huawei'nin 2021'de yalnızca 70 ila 80 milyon adet akıllı telefon için bileşen tedariği yapacağını belirtiyor. Bu rakam aslında geçen yılla kıyaslandığında telefon üretiminin yüzde 60 civarında düşeceği anlamına geliyor. Zira geçen sene üretilen akıllı telefon 189 milyon adet civarındaydı.

Huawei'nin telefon üretimini azaltması, küresel akıllı telefon pazarında listenin gerilerine düşeceği anlamı da taşıyor.

Mobil tarafta şirketin önemli isimlerinden Richard Yu, Geçtiğimiz dönemlerde yonga seti sıkıntıları yaşanacağını belirtmiş ve aslında tedarik zincirini uyarmıştı. Telefon üretiminin çok önemli bir oranda azaltılacak olması Huawei'nin mobil pazardaki konumunu etkileyecek gibi görünüyor. IDC tarafından yapılan araştırmalar, Samsung ve Apple'ın ardından dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei'nin listede daha gerilerde kendine yer bulacağını gösteriyor.

Huawei yasal mücadelesini sürdürüyor

Çinli üretici Huawei, ABD Eski Başkanı Donald Trump döneminde yaşanan problemleri Biden yönetimiyle çözmek istiyor. Bu nedenle FCC yasağını aşmak için mahkeme sürecini başlatıyor.

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