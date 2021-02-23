Huawei HarmonyOS yakında resmen hayata geçiyor

ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı ambargonun dozu her geçen gün artıyor. Dolayısıyla Huawei gibi büyük şirketler ise özellikle mobil alanda yeni çözümler üretmeye odaklanıyor. Birkaç yıl önce duyurulan HarmonyOS bunun en somut örneği.

Ortaya çıkan yeni bilgiler yeni mobil işletim sisteminin kararlı sürümünün Nisan 2021 itibariyle hayata geçirileceğini gösteriyor. Yani aslına bakılırsa Huawei, bu tarihten itibaren duyuracağı yeni üst seviye akıllı telefonlarında HarmonyOS'a yer vermeye başlıyor. Mate X2 isimli katlanabilir telefonun bu noktada yeni işletim sistemine geçiş yapacak ilk model olacağı da belirtiliyor. Bununla birlikte tahmin edilebileceği gibi P50 ailesi için de aynı durum geçerli.

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HarmonyOS artık Nisan 2021 itibariyle Mate X2 ve yeni tepe seviyesi modellerle hayata geçmesi bekleniyor.

HarmonyOS hangi aşamada?

Huawei'nin HarmonyOS geliştirme süreci devam ediyor. Yani aslına bakılırsa hem mobil işletim sistemi hem de uygulama tarafındaki çalışmalar hız kesmiyor. Fakat hem HMS hem de AppGallery sisteminde önemli güncellemeler var.

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle uzun süredir uygulanan ABD'deki yaptırımlardan dolayı ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istiyor.

Ayrıca, akıllı telefon tarafında geçtiğimiz sene 189 milyon adet civarında olan üretim adedinin bu yıl 70 milyon ila 80 milyon adet civarına düşmesi bekleniyor.

TEKNOLOJİ Huawei CEO'su ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor