Huawei, iPhone Air’e rakip 'Ultra İnce' telefonunu hazırlıyor

Huawei, iPhone Air’e rakip 'Ultra İnce' telefonunu hazırlıyor

23:505/10/2025, Pazar
G: 6/10/2025, Pazartesi
Huawei, teknoloji dünyasında yeniden ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni modelin, tasarımda Apple’a doğrudan meydan okuyacağı ve iPhone Air’den bile daha ince bir gövdeye sahip olacağı öne sürülüyor.

Sızıntılara göre cihazın kalınlığı yalnızca 6,2 milimetre olacak. Bu da onu, 6,8 milimetrelik iPhone Air’den daha ince hale getiriyor. Buna rağmen Huawei’nin batarya kapasitesinden taviz vermediği, yaklaşık 4.800 mAh büyüklüğünde bir pilin cihaz gövdesine sığdırıldığı belirtiliyor.


Yeni modelin metal çerçeve ve cam arka panel tasarımını koruyacağı, ancak dayanıklılığı artırmak için özel bir kompozit malzeme kullanılacağı ifade ediliyor. Ekran tarafında ise 1,5K çözünürlük sunan OLED panel ve 120 Hz yenileme hızı bekleniyor.


Performans tarafında Huawei’nin kendi geliştirdiği Kirin 9010S işlemcinin kullanılacağı, kamera bölümünde ise 50 megapiksellik ana sensörün yer alacağı tahmin ediliyor.


Sektör kaynakları, cihazın Kasım 2025’te tanıtılacağını ve markanın bu modelle “tasarım odaklı premium” segmentte konumlanmayı hedeflediğini belirtiyor. Huawei böylece, hem incelik hem de şıklık yarışında Apple’a güçlü bir alternatif sunmayı amaçlıyor.

#Huawei
#iPhone Air
#Ultra ince telefon
