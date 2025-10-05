Huawei, iPhone Air’e rakip 'Ultra İnce' telefonunu hazırlıyor

Sızıntılara göre cihazın kalınlığı yalnızca 6,2 milimetre olacak. Bu da onu, 6,8 milimetrelik iPhone Air’den daha ince hale getiriyor. Buna rağmen Huawei’nin batarya kapasitesinden taviz vermediği, yaklaşık 4.800 mAh büyüklüğünde bir pilin cihaz gövdesine sığdırıldığı belirtiliyor.





Yeni modelin metal çerçeve ve cam arka panel tasarımını koruyacağı, ancak dayanıklılığı artırmak için özel bir kompozit malzeme kullanılacağı ifade ediliyor. Ekran tarafında ise 1,5K çözünürlük sunan OLED panel ve 120 Hz yenileme hızı bekleniyor.





Performans tarafında Huawei’nin kendi geliştirdiği Kirin 9010S işlemcinin kullanılacağı, kamera bölümünde ise 50 megapiksellik ana sensörün yer alacağı tahmin ediliyor.



