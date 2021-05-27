Teknoloji Huawei kendi mobil işletim sistemini 2 Haziranda tanıtıyor
İNTERNET

Huawei kendi mobil işletim sistemini 2 Haziran'da tanıtıyor

Çinli üretici Huawei, uzun süredir beklenen kendi işletim sistemini 2 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikle tanıtıyor. Bununla birlikte yeni nesil ürünlerin de sergilenmesi söz konusu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei kendi mobil işletim sistemini 2 Haziranda tanıtıyor
HarmonyOS

Huawei, bir yandan ABDambargosundan kurtulmaya çalışırken diğer yandan da kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak 2 Haziran itibariyle uzun süredir üzerinde çalışılan HarmonyOS için resmi tanıtımın yapılacağını duyurdu.

Özel bir canlı yayın etkinliğiyle duyurulacak olan yeni mobil işletim sisteminin ilerleyen süreçte akıllı telefonlara ek olarak diğer platformlarda da söz konusu.

Tabii organizasyon kapsamında bunlara ek olarak HuaweiWatch 3 ve Huawei MatePad Pro 2'nin de gösterilmesi bekleniyor.

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