Huawei Smart Latex Pillow akıllı yastık satışa çıkıyor

Akıllı bileklik ve akıllısaat gibi giyilebilir teknolojiler, sensörler sayesinde sağlık ve egzersiz takibi yapabiliyor. Ama artık çevremizdeki hemen her şeyin akıllanmasıyla birlikte benzer görevler günlük yaşamın parçası olan ürünlere de geliyor.

Huawei'nin geliştirdiği ve Smart Latex Pillow isimlendirdiği akıllı yastık, uyku takibi yaparak nefes alış verişinden tutun uyku döngülerine kadar birçok farklı detayın kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Akıllı yastıktan elde edilen veriler otomatik olarak Huawei Smart Life uygulamasına yönlendiriliyor.

Akıllı yastık Smart Latex Pillow

Smart Latex Pillow'un görünümü standart bir yastığa benziyor. Ama aslında çok daha fazlasını sunuyor. Boynun yapısına göre kendisini otomatik olarak tanımlayan yastığın alt kısmında sensörler yer alıyor. Bu sayede az önce de bahsettiğimiz gibi uyku döngüsü takibi yapılabiliyor. Ama buna ek olarak nabız, gece sağa ve sola dönüşler, solunum oranı ve yataktan kalkılan zamanlar da kaydediliyor.

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Bu kayıtlar eşzamanlı olarak SmartLife isimli uygulamaya gönderiliyor. Böylece günlük olarak bu veriler görülebildiği gibi aynı zamanda haftalık ve aylık raporlar da çıkarılabiliyor. Huawei'nin akıllı yastığı ilk etapta 76 dolardan satışa çıkıyor.