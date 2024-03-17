İbadeti hatırlatan uygulamalar

Ramazan ayının maneviyatı artık mobil uygulamalar sayesinde daha da artıyor. Birçok uygulama, İslam dünyasının Ramazan’ı şevkle geçirmesi için farklı kolaylıklar sunuyor. Sahur, iftar ve namaz saatlerinin kontrolüne yönelik aplikasyonlar ilk sırada yer alsa da mobil zikirmatik, dijital Ramazan davulu, İslam aleminden haberler veren sitelerle beraber alternatifler çeşitleniyor. Söz konusu uygulamaların, yılın 12 ayında Müslümanların hayatını kolaylaştırdığını hatırlatmakta fayda var. Bu hafta, birçok kişiye yardımcı olacak mobil uygulamalarının bazılarını derledik.





DİYANET NAMAZ VAKTİM HER ZAMAN GÜNCEL

Bu uygulamaların başında yer alan Diyanet Namaz Vaktim, geniş seçenekler sunuyor. Kullanıcılar; kolayca kıble yönünü, en yakın cami ve dualara buradan ulaşabiliyor. Sürekli güncellenen uygulama, hızı ve etkinliğiyle dikkat çekiyor. Namaz Vaktim, Android 12 işletim sistemi güncellemesi ile gelen yeni özelliklere uyum sağlaması açısından yenilenmişti. Sistemin, belirlenen saat dilimine ait namaz vakitlerini otomatik görebilme, bir aylık namaz saatlerini görüntüleme ve yazdırabilme, namaz için alarm kur özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.





AKILLI ASİSTANLA ORUÇ DAHA RAHAT

Dünya genelinde 40 milyona yakın Müslüman'ın kullandığı Ezan Vakti Pro içinde kullanıcılar, Kur'an-ı Kerim’i okuyabildikleri gibi kıble bulma, imsakiye ve hatırlatıcılar gibi seçeneklere de sahip Global bir uygulama Muslim Assistant ayrıca Türkçe dil seçeneği sunuyor. Ezan vaktini geri sayma, pusula, yakın cami, hatırlatıcı, yemek menüsü gibi birçok özelliği menüsünde barındırıyor.

Tüm ülkelerdeki namaz ve iftar vakitlerini anlık olarak güncelleyen sistem, İslami konularda sorularla da bilginizi ölçmenize yardımcı oluyor. Öte yandan, kıble bulucu ve günlük dualar bölümleri birçok kişinin vazgeçilmezi olacak türden.





HELAL ÜRÜNLERİ KOLAY BUL

Ramazan'da benzerleri gibi oruç tuttuğunuz zamanlarda olası dalgınlıkları önlemeye yönelik alarm özelliklerine sahip. Helal mutfağım da İslam ülkeleri dışında yaşayanların helal gıda bulmalarını sağlıyor. Zabihah, yemek yapmaya az vakti olan her Müslüman'ın Helal restoranları kolayca bulmasına yardımcı olan bir uygulama. Ramadan Diet bir ay boyunca kilo vermeyi umut edenler için, bu uygulama yardımcı oluyor. Uygulama, yemek günlüğü sunuyor.





MOBİL DAVULCU SAHUR İÇİN HAZIR

Google Play Store’da bulunan mobil zikirmatikler de zikirleri sayma özelliğine sahip. Sistemi internetsiz yani çevrimdışı kullanmak da mümkün. Kur'an Çalış uygulamasından da farklı bilgilere hızlıca erişebilirsiniz. Öte yandan sistemin önemli yanlarından biri de sosyal ağlardaki arkadaşlarınızla oluşturduğunuz ekiple Kur'an ayetleri üzerinde çalışabiliyorsunuz. Ramazan Davulu ise, geleneksel davulcuların pabucunu dama atacak türden. Hareket sensörü kullanılarak adeta davul çalıyormuş hissiyatı veriyor.



