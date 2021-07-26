İddialar kuvvetleniyor: Mac'lere yüz okuma sistemi gelebilir

Apple, iPhone'larda 2017'den bu yana Face ID adını verdiği yüz okuma sistemini kullanıyor. Böylece kilit açma işlemleri parmak okuma teknolojilerine göre çok daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşebiliyor.

Bununla birlikte Apple'ın artık iPad ve daha sonrasında da Mac'lere Face ID'yi dahil edeceği konuşuluyor. Her ne kadar şu an için şirket tarafından bir doğrulama olmasa da sızıntılarıyla bilinen birçok önemli isim iddiaları kuvvetlendiriyor. Böylece Mac'lere Touch ID'ye ek olarak Face ID de eklenmiş oluyor.

Yani ilerleyen dönemlerde Mac'lerin kilidi doğrudan yüz okumayla açılabilir.

Tabii Apple'ın üzerinde çalıştığı teknolojiler bunlarla sınırlı değil. Birçok farklı yeni model geliştiren şirket, 14 inç ve 16 inç ekran boyutlarına sahip M1X işlemcili yeni bir modele odaklanıyor. Bu bilgisayarların da Eylül'de duyurulması bekleniyor.

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TEKNOLOJİ Yeni iPhone'larda Face ID teknolojisine ısı haritası da dahil edilebilir