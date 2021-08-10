Instagram Alışveriş kısmında reklam göstermeye başlıyor

Instagram, uzun bir süre önce yapılan açıklamanın ardından Alışveriş sekmesinde reklam gösterimine başlandığını duyurdu.

Reklamlar temelde tek ya da çoklu görsellerden oluşturulabiliyor. Ayrıca geliştirilen bu reklamlar üzerinden alışveriş sistemi sayesinde satın alma yapılabiliyor. Tabii ki hemen her özellikle olduğu gibi bu sistem de ilk etapta belirli kullanıcılar için hayata geçiriliyor. Ancak test aşamasının tamamlanmasıyla birlikte reklam verme özelliklerinin diğer kullanıcılara açılacağı da biliniyor.

Instagram'ın Alışveriş sekmesindeki reklam özelliği şu anda yalnızca belirli hesaplarda aktif.

Instagram en büyük kitleye sahip sosyal ağlardan biri. Dolayısıyla reklam gösterimi ve alışveriş özellikleri bolca kullanılıyor. Aslında tüm bunlar da kademeli bir şekilde hayata geçiriliyor. Reels için sunulan reklamlar da bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

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