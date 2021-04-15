Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Instagram beğeni sayılarında yeni seçenekleri test ediyor
İNTERNET

Instagram beğeni sayılarında yeni seçenekleri test ediyor

Instagram, bir süredir beğeni sayılarını gizlemeyi ve kullanıcıları tamamen içeriklere yönlendirmeyi sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Son söylentilere göre bu kapsamda kullanıcılara üç yeni seçenek sunulabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram beğeni sayılarında yeni seçenekleri test ediyor
Instagram

Engellenen kişilerin yeni hesap oluştursa da kısıtlamasının önünü açan Instagram, daha nezih bir ortam oluşturmak için yeni gizlilik seçeneklerini testetmeye devam ediyor. Platform bir yandan beğeni sayısının gösterilmesi ya da gizlenmesi konusunda da yeni testler yapıyor. Hatta beğenisayılarında kullanıcılara üç farklı seçenek sunulacağı belirtiliyor.

Yeni beğeni seçenekleri neler?

Instagram'da test edilen yeni beğeni seçeneklerinden ilki, kullanıcıların beğeni sayılarını tamamen gizlemesini temel alıyor. Bunun haricinde farklı kullanıcıların beğeni sayılarının gizlenmesi ya da şu anki sistemle kalması gibi durumlar da söz konusu.

Instagram neden böyle bir adım atıyor?

Instagram aslında uzunca bir süredir beğeni sayılarını gizlemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Platform aslında bu rakamların kullanıcıları psikolojik olarak olumsuz hissettirdiğini düşünüyor. Dolayısıyla çeşitli opsiyonlarla birlikte kullanıcıların rakamlara değil de içeriklere odaklanmasını istiyor.

İlk etapta Instagram'da aktif edilmesi beklenen bu sistemin daha sonrasında Facebook için de geçerli olabileceği konuşuluyor.

Instagram kullanıcı engelleme konusunda yeni bir adım atıyor
TEKNOLOJİ
Instagram kullanıcı engelleme konusunda yeni bir adım atıyor

Instagram 4 kişilik canlı yayın özelliğini duyurdu
TEKNOLOJİ
Instagram 4 kişilik canlı yayın özelliğini duyurdu
Abone Ol Google News
Can kaybında korkutan zirve

Can kaybında korkutan zirve

Koronavirüs tablosunda kötüye gidiş devam ediyor.
ABDde polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

Siyahi genç hastanede vurularak öldürüldü.
Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda görüştü.

Başkan yardımcısı<br>görevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.

Haddini aşan 'Yunan Bakan'a Çavuşoğlu sert çıktı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TVNET'in canlı yayın konuğu.

Günde 3 ton tüketiliyor

Günde 3 ton tüketiliyor

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.