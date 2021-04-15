Instagram beğeni sayılarında yeni seçenekleri test ediyor

Engellenen kişilerin yeni hesap oluştursa da kısıtlamasının önünü açan Instagram, daha nezih bir ortam oluşturmak için yeni gizlilik seçeneklerini testetmeye devam ediyor. Platform bir yandan beğeni sayısının gösterilmesi ya da gizlenmesi konusunda da yeni testler yapıyor. Hatta beğenisayılarında kullanıcılara üç farklı seçenek sunulacağı belirtiliyor.

Yeni beğeni seçenekleri neler?

Instagram'da test edilen yeni beğeni seçeneklerinden ilki, kullanıcıların beğeni sayılarını tamamen gizlemesini temel alıyor. Bunun haricinde farklı kullanıcıların beğeni sayılarının gizlenmesi ya da şu anki sistemle kalması gibi durumlar da söz konusu.

Instagram neden böyle bir adım atıyor?

Instagram aslında uzunca bir süredir beğeni sayılarını gizlemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Platform aslında bu rakamların kullanıcıları psikolojik olarak olumsuz hissettirdiğini düşünüyor. Dolayısıyla çeşitli opsiyonlarla birlikte kullanıcıların rakamlara değil de içeriklere odaklanmasını istiyor.

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İlk etapta Instagram'da aktif edilmesi beklenen bu sistemin daha sonrasında Facebook için de geçerli olabileceği konuşuluyor.

TEKNOLOJİ Instagram kullanıcı engelleme konusunda yeni bir adım atıyor