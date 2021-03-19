Instagram çocuklara özel yeni bir uygulama geliştiriyor

Facebook, Twitter ve Instagram'ın kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Bununla birlikte yaş sınırı ise geriliyor. Yani aslına bakılırsa çocuklar da bu sosyal ağlara çok fazla ilgi gösteriyor. Dolayısıyla şirketler, çocuklar için sakıncalı olabilecek içerikleri filtreleme konusunda yoğun çaba sarf ediyor.

Son olarak Instagram Başkanı Adam Mosseri, 13 yaşından küçük çocuklar için özel bir sürüm geliştirildiğini duyurdu. Böylece YouTube Kids benzeri bir yapıyla birlikte içerikler çok daha titiz bir şekilde filtrelenecek gibi görünüyor.

Instagram, bu sayede içerik konusunda daha hassas bir filtreleme yapacak gibi görünüyor.

Mosseri'nin konuyla alakalı açıklaması şöyle:

Amacımız, çocuklar ve gençler için şeffaflığa ve kontrole önem veren hafif bir Instagram sürümü oluşturmak.

Instagram, buna ek olarak beta kapsamında test ettiği yeni özellikle birlikte gizlilik seçeneklerini genişletiyor. Yakın zamanda hayata geçecek olan sistem, engellenen kişiler yeni hesap açsa da kısıtlamanın devam etmesini sağlıyor. Özellikle nefret söylemleri karşısında atılan bu adım, daha nezih bir ortam oluşmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.

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