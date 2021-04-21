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Teknoloji Instagram DMdeki nefret söylemlerini engellemek için yeni araçlar sunuyor
İNTERNET

Instagram DM'deki nefret söylemlerini engellemek için yeni araçlar sunuyor

Instagram, daha nezih bir ortam oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Platform uzun süredir yürüttüğü nefret söylemlerine yönelik yürüttüğü program kapsamında DM kısmında sakıncalı içerikleri filtrelemek için yeni düzenlemeler getiriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram DMdeki nefret söylemlerini engellemek için yeni araçlar sunuyor
Instagram

Instagram çok uzun süredir nefret söylemlerine karşı önlemler alıyor. Hatta son olarak doğrudan mesajlar kısmı için düzenleme yapılacağını bildirmişti. Böylece DM kısmından insanları rahatsız eden ya da nefret söylemlerine devam eden kullanıcıların hesapları sınırlandırılıyor ve engelleniyor.

Bu düzenlemeyle birlikte Instagram'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

  • Mesajlaşma kısıtlamalarının aşılması konusunda yeni hesapların devre dışı bırakılması da söz konusu olabilir. Üstelik tamamen nefret söylemine odaklanan hesaplar da bu yöntemle tespit edilecek.

Uygulama ayrıca mesaj istekleri için yeni filtrelemeler de ekliyor. Bu değişiklikler, mesaj isteklerini belirli düzenlemelerden geçirmenin yeni yollarını ve aynı kullanıcıyı birden çok hesapta engelleme yeteneklerini getiriyor.

Instagram'ın yeni filtreleme seçenekleri, özellikle DM kısmındaki nefret söylemlerini engellemeyi temel alıyor.
Instagram'ın yeni filtreleme seçenekleri, özellikle DM kısmındaki nefret söylemlerini engellemeyi temel alıyor.

Yeni filtreleme seçenekleri geliyor

Güncelleme, Instagram'ın İngiltere'dekifutbolcuların DM kısmından aldıkları ırkçımesajların ardından geldi. Şirket, doğrudan mesajlarda kötüye kullanımı önlemenin, yorumlarında kullandığı otomatikleştirilmişaraçlarıkullanmamasınedeniyle zorluk oluşturduğunu söylüyor.

Az önce bahsettiğimiz 'mesaj istekleri' kutusu için yapılan düzenleme ise şu şekilde: Artık kullanıcıların rahatsızedici kelimeler, ifadeler ve emojiler içeren mesaj isteklerini otomatik olarak gizlemelerine olanak tanıyan yeni bir filtreleme geliyor.

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