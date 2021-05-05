Instagram Hikayeler'e altyazı özelliği eklendi

Instagram, Hikayeler sistemini güncelleyip özellikleri artırmaya devam ediyor. Son olarak sesli video içerikler için altyazı desteği de eklendi. Böylece çok basit bir yöntemle çıkartmalara dokunarak paylaşımlara altyazı dahil edilebiliyor.

Bu sistemin daha çok videolarıkısıksesleizleyenler için faydalı olacağı düşünülüyor. Ayrıca 'erişilebilirlik' düşünüldüğünde de aslında bu özelliğin sundukları oldukça fazla.

Instagram bu sayede çıkartma desteğiyle birlikte altyazı özelliğini etkinleştirmeyi sağlıyor.

Şimdilik yalnızca İngilizce dil seçeneği için aktif edilen özelliğin yakında kapsam alanınıngenişlemesi bekleniyor. Ayrıca bu noktada kişiselleştirme seçenekleri de epey fazla. Zira fontlar ya da metinboyutları gibi düzenlemeler yapılabiliyor.

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