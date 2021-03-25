Instagram hikayelerine kaydetme özelliği geliyor

Instagram, hikaye özelliği için güncellemelere devam ediyor. Son olarak test aşamasındaki ekran görüntüleri sızan sistem, fotoğraf ya da videolar aracılığıyla oluşturulan herhangi bir hikayenin daha sonrasında düzenlenebilmesi için kaydedilmesini sağlıyor.

Normal şartlarda Instagram'ın hikaye bölümünde herhangi bir kaydetme özelliği yok. Yani kullanıcılar fotoğraf ya da videoçektikten, galeriden seçim yaptıktan ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra doğrudan paylaşması gerekiyor. Ancak bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar oluşturdukları hikayeleri kaydedebilir ve daha sonradan düzenleyip paylaşabilir.

Let's take a look at the upcoming Story Draft feature in #Instagram 👀 https://t.co/kA3DeWIIXmpic.twitter.com/CT8ORvIn5R

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 23, 2021

Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi, bu özelliğin Instagram arayüzünde nasıl görüneceğine dair bir ekran görüntüsü de paylaştı. Tasarım gayet basit: Hikaye oluştururken çıkış düğmesine basmak ve ardından açılan minik pencere üzerinden Taslak kısmını seçmek gerekiyor.

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