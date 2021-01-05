Teknoloji Instagram Hikayeler bilgisayarda yeni görünümüne kavuşuyor
İNTERNET

Instagram Hikâyeler bilgisayarda yeni görünümüne kavuşuyor

Instagram, masaüstü web sitesinden hikâyeleri izlemek isteyenlere ek seçenekler sunuyor. Şu anda test aşamasındaki yeni özellik, eskiye oranla çok daha iyi bir arayüzle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram
Instagram

Instagram'da hikâyeleri mobiluygulamaüzerinden izlemek hem kolay hem de eğlenceli. Ancak gününün büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçiren insanlar masaüstünden de hikâyeleri görmek isteyebiliyor.

Instagram Hikâyeler'in masaüstündeki yeni görünümünün tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı şu an için bilinmiyor.

Çok daha kullanışlı hale geliyor

Evet; şu anda Instagram'ın masaüstü sitesinden de hikâyeler izlenebiliyor. Ancak çok daha kullanışlı bir arayüz test ediliyor. Yeni görünümde, Instagram Hikâyeleri'nin tüm sayfayı kaplayan mevcut tek döşemeli formatı yerine çok daha farklı bir arayüze kavuşması bekleniyor.

Bir şirket sözcüsü, yeni özelliğin şu anda test aşamasında olduğunu doğruladı. Yeni bilgiler, gezinme sisteminin aynı kalacağını da gösteriyor. Yani hikâyeler arasında elle ya da otomatik olarak geçiş yapılabiliyor. Yeni tasarımın tüm kullanıcılar için ne zaman aktif olacağı ise şimdilik belli değil. Bu güncellemeyle birlikte Instagram'ın masaüstündekigörünümü çok daha sade ve işlevsel hale getiriliyor.

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