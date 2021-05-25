Teknoloji Instagram içerik oluşturucular için yeni özellikler sunuyor
İNTERNET

Instagram içerik oluşturucular için yeni özellikler sunuyor

Instagram, hem canlı yayın hem de Reels paylaşımlarına ilişkin detayları gösteren yeni bir sayfa geliştirdi. Böylece uygulama üzerinden eskisine oranla çok daha fazla detay görülebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram içerik oluşturucular için yeni özellikler sunuyor
Instagram

İşletme ve içerik oluşturucu hesaplarına sahip olan Instagram kullanıcıları, canlı yayın ve Reelspaylaşımlarıyla alakalı detaylı istatistikler sunmaya başlıyor.

Yeni analiz verileriyle birlikte kullanıcılar kısa biçimli videoların oynatmasayılarını; beğenilerini, yorumlarını, kaydetme ve paylaşımlarını ya da kaçhesabaulaştıklarını görebilecekler. Canlı videolar için geliştirilen istatistik sayfası yorum ve paylaşımların sayısını, ulaştıkları hesapların sayısnı ve aynı andaizleyenleri de gösteriyor.

Yeni istatistikler, içerik oluşturucuların çok daha fazla veriye ulaşmasını sağlıyor.
Yeni istatistikler, içerik oluşturucuların çok daha fazla veriye ulaşmasını sağlıyor.

Instagram buna ek olarak sağ üst köşedeki açılır menü üzerinden ulaşılabilen Erişim sayfasını da güncelliyor. Böylece kullanıcı içeriğiyle etkileşime giren kişiler takipçi ya da takipçi olmayan şeklinde de sıralanabiliyor.

Gelecekte bu seçeneklerin güncellenerek daha yetenekli hale getirileceği de belirtilenler arasında. Böylece kullanıcılar son 7 gün ve son 30 güne ait sayıları başka şekillerde filtreleyebilecekler. Ayrıca ilerleyen süreçte doğrudan masaüstü üzerinden verilere erişilebileceği de belirtilenler arasında.

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