Instagram içerik oluşturucular için yeni para kazanma yollarını test ediyor

Instagram, içerik oluşturucuların platformdan daha fazla para kazanmasına yardımcı olacak yeni araçlar üzerinde çalışıyor. Mark Zuckerberg, İlk İçerik Oluşturucu Haftası etkinliğinde yüksek kitlelere ulaşan kişilerin ekstra para kazanmasına yardımcı olacak yeni özellikleri duyurdu.

Yeni programla birlikte sosyal medya fenomenleri 'belirli kilometre taşlarına ulaşarak' ek ödemeler alabilirler. İçerik oluşturanlar, yayınlarında belirli sayıda rozet satarak ya da başka bir hesapla yayın yaparak 'bonus' kazanabilirler.

Instagram, yeni rozet ve bonus sistemiyle birlikte içerik oluşturucuların ek gelir elde etmesini sağlıyor.

Hayranlarınıza ve genel topluluğa kattığınız değer için ödüllendirilmeniz gerektiğine inanıyoruz.

Bu yeni araçlar, içerik oluşturucular için geliri artırmanın yanı sıra, bir teşvik de oluşturuyor. Böylece kullanıcıların çok daha fazla inovaktif içeriği sunması planlanıyor. Zuckerberg, etkinlik sırasında ödüllendirme konusuna da özellikle vurgu yapıyor.

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Ayrıca Instagram tüm bunlara ek olarak platformda kendi ürünlerini satan içerik oluşturucuların mevcut vitrinlerini Instagram profillerine bağlamalarına izin veriyor. Zuckerberg daha önce 'içerik oluşturucu dükkanları' özelliğinden bahsetmişti. Ancak şimdi içerik oluşturan kişilerin kullanımına tam anlamıyla sunulmuş oluyor.

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