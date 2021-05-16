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Teknoloji Instagram yakında bilgisayardan gönderi oluşturmayı sağlayacak
İNTERNET

Instagram yakında bilgisayardan gönderi oluşturmayı sağlayacak

Son bir yıldır masaüstü tarafında önemli geliştirmeler yapan Instagram, yakında masaüstü sitesinden gönderi oluşturup düzenleme yapılmasını sağlayacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram yakında bilgisayardan gönderi oluşturmayı sağlayacak
Instagram

Instagram'ın temel işlevlerinden çoğu tamamen mobil uygulamalara yönelik tasarlanmış durumda. Bununla birlikte doğrudan masaüstü tarafında da son dönemlerde çeşitli geliştirmeler ve güncelleştirmeler mevcut. Hatta çok yakın zamanda ortaya çıkan söylentiler, gönderi oluşturma; düzenleme ve filtre seçeneklerinin doğrudan masaüstünde kullanlabileceğini gösteriyor.

Twitter'daki bir geliştiricinin paylaştığı ipuçlarına göre Instagram tüm bu özellikleri yakın zamanda sunacak. Ayrıca sistemin nasıl çalışacağına dair birkaç örnek ekran görüntüsü de var. Masaüstü sitesi, fotoğrafları ve videoları sürükleyip bırakmaya; kırpmaya, filtreler uygulamaya ve aynı zamanda insanları ya da konumları etiketlemeyi de sağlayacak. Tabii genel kullanıcı arayüzü de uygulamaya oldukça benziyor.

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