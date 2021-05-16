Instagram yakında bilgisayardan gönderi oluşturmayı sağlayacak

Instagram'ın temel işlevlerinden çoğu tamamen mobil uygulamalara yönelik tasarlanmış durumda. Bununla birlikte doğrudan masaüstü tarafında da son dönemlerde çeşitli geliştirmeler ve güncelleştirmeler mevcut. Hatta çok yakın zamanda ortaya çıkan söylentiler, gönderi oluşturma; düzenleme ve filtre seçeneklerinin doğrudan masaüstünde kullanlabileceğini gösteriyor.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021

Twitter'daki bir geliştiricinin paylaştığı ipuçlarına göre Instagram tüm bu özellikleri yakın zamanda sunacak. Ayrıca sistemin nasıl çalışacağına dair birkaç örnek ekran görüntüsü de var. Masaüstü sitesi, fotoğrafları ve videoları sürükleyip bırakmaya; kırpmaya, filtreler uygulamaya ve aynı zamanda insanları ya da konumları etiketlemeyi de sağlayacak. Tabii genel kullanıcı arayüzü de uygulamaya oldukça benziyor.

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