Instagram yeni gizlilik özelliklerini duyurdu

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal ağlarından biri olan Instagram, profilleri güvende tutmak için yeni yollar deniyor. Platform, artık engellenen kişilerin yeni hesap oluştursa da kısıtlanmasının önünü açıyor. Böylece daha nezih bir ortam hedefleniyor.

Yeni hayata geçirilen ve 'Sınırlar' olarak isimlendirilen gizlilik özelliği ise, dijital tacizin önüne geçilmesi için büyük önem taşıyor.

Instagram, bu düzenlemeyle birlikte gizlilik özelliklerini artırmış oluyor.

Konuyla alakalı olarak Instagram'ın açıklaması ise şu şekilde:

Tacize uğradığını hissediyorsan istemediğin yorumları ve mesajları geçici olarak sınırlayabilirsin. Sınırlama, gruplardan gelen tacizlerin yönetilmesini de sağlıyor.

Yani aslında kısaca bu sayede takipçi listenizde olmayan ama sırf rahatsız etmek amacıyla size mesaj gönderen kişilerin engellenmesi söz konusu oluyor.

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Bu özelliği süreli bir şekilde aktif olarak tutmak da mümkün. Instagram, süre bitimine yakın zamanlarda hatırlatma yaparak sınırlamaya devam edip etmeyeceğinizi de hatırlatıyor.

TEKNOLOJİ Instagram yeni gizlilik seçeneklerini test ediyor