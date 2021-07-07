Instagram'a ücretli abonelikle Özel Hikayeler sistemi geliyor

Instagram, bir süredir içerik üreticileriçin yeni seçenekler üzerine yoğunlaşıyor. Gönderi, video ya da Reels paylaşımlarına ilişkin çok daha fazla detayı gösteren seçenekler, bir yandan da canlıyayınlarda izleyicilerlebağlantıkurma biçimlerini değiştiriyor.
Ayrıca tüm bunlara ek olarak Android uygulama geliştirici AlessandroPaluzzi'nin sızdırdığı bilgiler, Özel Hikayeler sisteminin yakın zamanda hayata geçirileceğini gösteriyor. Böylece ilerleyen süreçte içerik üreticilere aboneolan ve ödeme yapankişiler, özel içerikleri de görüntüleyebilir hale gelecek.
Sızıntıların ardından Instagram'dan gelen resmi herhangi bir açıklama yok. Fakat bir yandan da sızan ekran görüntüleri, geliştirme aşamasının artık son evresinde olunduğunu ispatlıyor.
Yani aslına bakılırsa bu sistemde takipçisayısıfazla olan içerik üreticilerinin ek gelir elde etmesi kolaylaşıyor. Tabii bu özel içeriklere standart kullanıcıların erişme şansı olmuyor.