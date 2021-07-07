Teknoloji Instagrama ücretli abonelikle Özel Hikayeler sistemi geliyor
İNTERNET

Instagram'a ücretli abonelikle Özel Hikayeler sistemi geliyor

Instagram, bir süre önce Twitter'ın duyurduğu gibi ücretli abonelik modeli üzerine yoğunlaşıyor. Ortaya çıkan yeni ekran görüntüleri, içerik üreticilerine abone olan ve ödeme yapan takipçilerin özel içeriklere kavuşacağını gösteriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagrama ücretli abonelikle Özel Hikayeler sistemi geliyor
Instagram

Instagram, bir süredir içerik üreticileriçin yeni seçenekler üzerine yoğunlaşıyor. Gönderi, video ya da Reels paylaşımlarına ilişkin çok daha fazla detayı gösteren seçenekler, bir yandan da canlıyayınlarda izleyicilerlebağlantıkurma biçimlerini değiştiriyor.

Instagram, özel hikayeler sisteminde içerik üreticilerin ek gelir elde etmesini sağlayan abone sistemini getiriyor.
Instagram, özel hikayeler sisteminde içerik üreticilerin ek gelir elde etmesini sağlayan abone sistemini getiriyor.

Ayrıca tüm bunlara ek olarak Android uygulama geliştirici AlessandroPaluzzi'nin sızdırdığı bilgiler, Özel Hikayeler sisteminin yakın zamanda hayata geçirileceğini gösteriyor. Böylece ilerleyen süreçte içerik üreticilere aboneolan ve ödeme yapankişiler, özel içerikleri de görüntüleyebilir hale gelecek.

Böylece ödeme yapmamış olan kişilerin bu özel içerikleri görmesi mümkün olmuyor.
Böylece ödeme yapmamış olan kişilerin bu özel içerikleri görmesi mümkün olmuyor.

Sızıntıların ardından Instagram'dan gelen resmi herhangi bir açıklama yok. Fakat bir yandan da sızan ekran görüntüleri, geliştirme aşamasının artık son evresinde olunduğunu ispatlıyor.

Yani aslına bakılırsa bu sistemde takipçisayısıfazla olan içerik üreticilerinin ek gelir elde etmesi kolaylaşıyor. Tabii bu özel içeriklere standart kullanıcıların erişme şansı olmuyor.

Instagram içerik oluşturucular için yeni özellikler sunuyor
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Instagram içerik oluşturucular için yeni özellikler sunuyor

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