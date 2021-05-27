Instagram'da beğeni sayısı gizleme özelliği aktif edildi

Instagram uzun süredir 'beta' kapsamında test ettiği 'beğeni sayılarını gizleme' özelliğini tüm kullanıcılara sundu. Böylece artık isteyen herkes hem farklı profillerdeki gönderileri hem de kendi gönderilerindeki beğeni sayılarını pasif hale getirebiliyor.

Instagram'da beğeni sayısı artık ufak bir düzenlemeyle kaldırılabiliyor. Bu sistem videolardaki görüntüleme sayıları için de geçerli.

Instagram'da beğeni sayısı nasıl gizlenir?

Yeni özellikle birlikte Instagram'daki beğeni sayısını gizlemek için paylaşılan fotoğraf ya da video gönderisinin sağ üstünde yer alan üç nokta simgesine tıklayarak açılan açılan menüden 'Beğenme Sayısını Gizle' seçeneğini aktif etmek yeterli. Böylece kullanıcıların beğeni sayılarını doğrudan görmesi mümkün olmuyor.

Ayrıca ek olarak bu rakamları yalnızca kendiniz için de pasif hale getirmeniz mümkün. Bunun için de Ayarlar / Gizlilik / Gönderiler üzerinden düzenleme gerçekleştirilebiliyor.

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Şu anda bu özellik kademeli bir şekilde sunuluyor. Yani aslına bakılırsa tüm kullanıcılar için tam anlamıyla hayata geçmiş değil. Fakat yakında herkese açılacağı da belirtilenler arasında.

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