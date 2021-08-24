Instagram'da yukarı kaydır özelliği ortadan kalkıyor

Instagram, 10 bini aşkın takipçisi olan kullanıcılar için 'yukarı kaydır' özelliğiyle birlikte bağlantılara yönlendirme özelliği sağlıyor. Yani bu sayede takipçiler hızlı bir şekilde web sayfalarına yönlendirilebiliyor. Pazarlama amacıyla oldukça fazla kullanılan bu özellik artık rafa kalkıyor. Yerine ise bağlantı tıklamaları olarak isimlendirilen yeni bir sistem geliyor.

Instagram'ın yukarı kaydır özelliği bundan böyle bağlantı tıklamaları sistemiyle kullanılacak.

Instagram bağlantı tıklamaları nedir?

Yukarı kaydır özelliğinin devre dışı bırakılmasının ardından Instagram 30 Ağustos'tan itibaren bağlantı tıklamaları sistemini hayata geçiriyor. Bu yapı, takipçilerin ekranı yukarı doğru kaydırmasına gerek kalmadan doğrudan bağlantıya tıklamasını sağlıyor. Tabii bunun için bir çıkartma tasarlanmış.

Instagram, bağlantı tıklamalarının yukarı kaydır sistemine göre çok daha efektif çalışacağını ve daha fazla ayar sunacağını özellikle belirtiyor. Bu yapının hangi kullanıcılara sunulacağı şimdilik belli değil. Ancak yine yüksek takipçiye sahip profiller için aktif edileceği tahmin ediliyor.

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