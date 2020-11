Instagram'dan sonra Twitter'a da hikaye özelliği geldi: Twitter Fleets nasıl kullanılır?

Sosyal medyada paylaşım tüketiminin hızının artmasıyla paylaşım metodları da değişti.

Instagram ile yaygınlaşan hikaye özelliği insanların 24 saatliğine durumlarını paylaşmasına olanak sağlarken bu özellik giderek yaygınlaşınca Twitter da hikaye özelliğini uygulamaya başladı.

Twitter Fleets

Twitter'ın hikaye özelliği Fleets nedir? Fleets Türkçe ne demek?

Twitter; Fleets adını verdiği özelliği şimdiden kullanıma açtı. Hikaye paylaşmaya olanak sağlayan bu uygulamanın Türkçesi Filolar anlamına da geliyor.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020

Twitter'ın hikaye paylaşma özelliği Fleets ne zaman gelecek?

Twitter'ın duyurusuna göre hikaye paylaşma özelliği Fleets bugünden itibaren tüm dünyada kullanıma açılacak. Daha önce Brezilya, İtalya gibi ülkelerde test amaçlı kullanıma açılan Twitter'ın hikaye özelliğini Türkiye'de de kullanabileceğiz.

