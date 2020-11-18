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Teknoloji Instagramdan sonra Twittera da hikaye özelliği geldi Twitter Fleets nasıl kullanılır?
SOSYAL MEDYA

Instagram'dan sonra Twitter'a da hikaye özelliği geldi: Twitter Fleets nasıl kullanılır?

Instagram ile yaygınlaşan hikaye özelliği şimdi de Twitter'a geldi. Twitter'ın hikaye paylaşma özelliğine Fleets adını verdiği öğrenilirken Twitter'ın hikaye özelliği nasıl kullanılıyor? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitter Fleets
Twitter Fleets

Sosyal medyada paylaşım tüketiminin hızının artmasıyla paylaşım metodları da değişti.

  • Instagram ile yaygınlaşan hikaye özelliği insanların 24 saatliğine durumlarını paylaşmasına olanak sağlarken bu özellik giderek yaygınlaşınca Twitter da hikaye özelliğini uygulamaya başladı.

Twitter Fleets

Twitter'ın hikaye özelliği Fleets nedir? Fleets Türkçe ne demek?

Twitter; Fleets adını verdiği özelliği şimdiden kullanıma açtı. Hikaye paylaşmaya olanak sağlayan bu uygulamanın Türkçesi Filolar anlamına da geliyor.

Twitter Fleets

Twitter'ın hikaye paylaşma özelliği Fleets ne zaman gelecek?

Twitter'ın duyurusuna göre hikaye paylaşma özelliği Fleets bugünden itibaren tüm dünyada kullanıma açılacak. Daha önce Brezilya, İtalya gibi ülkelerde test amaçlı kullanıma açılan Twitter'ın hikaye özelliğini Türkiye'de de kullanabileceğiz.

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