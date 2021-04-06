iOS 14.5'in birkaç hafta içinde yayınlanacağı duyuruldu

Apple, iOS 14.5 ile birlikte yeniözellikleri test etmeye devam ediyor. Şu anda betakapsamında bazı kullanıcılara sunulan mobil işletim sistemi, yakında hayata geçiyor gibi görünüyor. Zira Tim Cook, New York Times'taki gazeteci Kara Swisher ile yaptığı görüşmede güncellemenin yakında sunulacağını belirtti. Henüz nettarih vermemişolsa da artık birkaç hafta içinde sürecin tamamlanacağını bildirdi.

iOS 14.5 ile birlikte bir dizi hata da ortadan kalkıyor.

iOS 14.5 ile gelen en önemli yenilik nedir?

Kullanıcıların en çok merak ettiği detaylardan biri ise güncel sürümle birlikte gelen yenilikler... iOS 14.5 tarafında aslında uzun süredir konuşulan Uygulama İzleme Şeffaflığı hayata geçiyor. Böylece uygulama geliştirenler aslında kullanıcıları herhangi bir şekilde takip etmek amacıyla izin istemek zorunda kalıyor.

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Ayrıca iOS 14.5 ile birlikte bu şartları yerine getirmeyen geliştiricilerin uygulamaları AppStore'dan geri çekilecek.

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