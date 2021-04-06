Teknoloji iOS 145in birkaç hafta içinde yayınlanacağı duyuruldu
İNTERNET

iOS 14.5'in birkaç hafta içinde yayınlanacağı duyuruldu

Apple CEO'su Tim Cook, New York Times ile yaptığı röportajda, iOS 14.5'in son beta testlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve birkaç hafta içinde yayınlanacağını duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iOS 14.5in birkaç hafta içinde yayınlanacağı duyuruldu
iOS 14.5

Apple, iOS 14.5 ile birlikte yeniözellikleri test etmeye devam ediyor. Şu anda betakapsamında bazı kullanıcılara sunulan mobil işletim sistemi, yakında hayata geçiyor gibi görünüyor. Zira Tim Cook, New York Times'taki gazeteci Kara Swisher ile yaptığı görüşmede güncellemenin yakında sunulacağını belirtti. Henüz nettarih vermemişolsa da artık birkaç hafta içinde sürecin tamamlanacağını bildirdi.

iOS 14.5 ile birlikte bir dizi hata da ortadan kalkıyor.
iOS 14.5 ile birlikte bir dizi hata da ortadan kalkıyor.

iOS 14.5 ile gelen en önemli yenilik nedir?

Kullanıcıların en çok merak ettiği detaylardan biri ise güncel sürümle birlikte gelen yenilikler... iOS 14.5 tarafında aslında uzun süredir konuşulan Uygulama İzleme Şeffaflığı hayata geçiyor. Böylece uygulama geliştirenler aslında kullanıcıları herhangi bir şekilde takip etmek amacıyla izin istemek zorunda kalıyor.

Ayrıca iOS 14.5 ile birlikte bu şartları yerine getirmeyen geliştiricilerin uygulamaları AppStore'dan geri çekilecek.

iOS 14.5 ile birlikte iPhone'lar için ek güvenlik güncelleştirmeleri sunulabilir
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